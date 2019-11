Hier wird die fünfte Jahreszeit ausgerufen

Karstädt

Es war kein Wetter, um einen Hund vor die Tür zu jagen: Neblig, nasskalt und trüb zeigte sich der Start in die neue Woche. Doch die Stimmung ließ sich in Karstädt von diesen Gegebenheiten niemand vermiesen. Vor der Gemeindeverwaltung herrschte ein wildes Getümmel und Konfetti flog durch die Luft. Musik spielte und fröhliche Kinder tanzten und schrien lautstark, denn ein besonderer Zeitpunkt näherte sich. Punkt 11 Uhr 11 war es dann endlich soweit – die fünfte Jahreszeit wurde mit einem kräftigen und dreifachen „ Karstädt Helau“ ausgerufen.

Schlüsselübergabe ist eine Tradition – auch an einem Montag

„Wir sollten unsere Traditionen wahren.“ Peter Maroschek, Vorsitzender des Karneval Clubs Karstädt, eröffnete das Spektakel in seiner Hochburg. „Wir feiern, trotzdem heute Montag ist“, erklärte er allen Gästen. Das taten auch alle – fröhlich und verkleidet. Knapp 100 Schaulustige und Freunde des bunten Treibens waren vor die Gemeindeverwaltung in Karstädt gekommen, um live dabei zu sein, wenn die Schlüsselübergabe zelebriert wird.

Schon einige Minute vor der der berühmten Zeit des Karnevalbeginns wurde getanzt, geschunkelt und vor allem viel Konfetti geworfen – ganz zur Freude der vielen Jungen und Mädchen der Kita „Kinderland“ aus der Prignitzer Stadt. „Die haben richtig viel Spaß“, sagte eine der Erzieherinnen.

Das neue Prinzenpaar stellte sich vor

Mit viel Spannung wurde das neue Prinzenpaar erwartet. In diesem Jahr heißt es: Claudia und Sandro. Zu ihren ersten Aufgaben gehörte die traditionelle Schlüsselübergabe. „Nun werden wir ihn überreichen“, sagte Vorsitzender Peter Maroschek. Karstädts Bürgermeister Udo Staeck übergab den großen symbolischen Schlüssel der Gemeindeverwaltung – natürlich passend kostümiert, wie es sich beim Karneval gehört.

Kleine Feier am Abend geplant

„Und nun starten wir in die fünfte Jahreszeit mit einem dreifachen Karstädt Helau!“ Als Dankeschön für die Unterstützung bei der Eröffnung erhielten die Jungen und Mädchen des Kindergarten Kinderlands eine große Tüte mit Süßigkeiten und Spielzeug. Im Anschluss gab es für Mitglieder des KCK einen kleinen Umtrunk. Am Abend gab es eine kleine Feier in der alten Feuerwehr.

Der Kartenverkauf hat begonnen

Ab ersten Februar beginnen die Karstädter Narren ihre Saison mit dem Seniorenkarneval. Insgesamt sechs Veranstaltungen haben sie geplant. Der offizielle Kartenverkauf für die verschiedenen Feierlichkeiten hat ebenfalls begonnen. Jedoch sollten Faschingsfreunde schnell sein, denn die Tickets sind begehrt und oft schnell vergriffen.

In der Begegnungsstätte oder am ehemaligen Bürgerhaus bei Jaqueline Schlegel können Karten für 3 bis 14 Euro erworben werden. Verkaufszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie nach vorheriger Absprache. Weitere Informationen gibt es unter 038797/ 17 99 21 oder per Mail an info@schwester-jaqueline.de.

Von Julia Redepenning