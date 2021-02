Perleberg/Wittenberge

Wie soll es mit den Innenstädten nach der Corona-Krise weitergehen? Die Frage stellen sich derzeit zahlreiche Menschen, unter anderem auch das Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ). Aus diesem Grund hatte das Unternehmen an einem Ideenwettbewerb des Bundesministeriums teilgenommen – mit Erfolg. Jetzt gehen zwölf Projekte an den Start und darunter ist auch das gemeinsame Projekt „Pop Art Prignitz – Agentur für Freiräume“ vom TGZ und dem Verein Neuland 21.

Perlebergs und Wittenberges Innenstadt soll vom Projekt profitieren

Verantwortlich für das Konzept ist Jens Knauer vom TGZ, der auch als Leerstandsmanager bekannt ist. Gemeinsam mit den Städten Perleberg und Wittenberge möchte das Unternehmen eine regionale Vermittlungsagentur einrichten. Sie soll nach der Corona-Pandemie ihre Arbeit aufnehmen.

Anzeige

Geplant sei es, leerstehenden Geschäften neues Leben einzuhauchen und somit dem Aussterben der Prignitzer Innenstädte entgegenzuwirken. Das soll mit einer Zwischennutzung der Räumlichkeiten bewirkt werden. So könnten die Leerstände für Kunst- und Kulturveranstaltung genutzt werden, als neuer Treffpunkt für lokaler Vereine und Gewerbetreibende oder als Büros für Leute, die digital arbeiten. Ebenso könnte mit der Idee der Zuzug in die Prignitz angekurbelt werden, indem man Familien das Landleben auf Probe ermöglicht.

Pop Art Store soll Neugründern eine Chance bieten

„Die Freiräume, die die Prignitz zu bieten hat, sollen sichtbar, buchbar und nutzbar gemacht werden“, sagt Jens Knauer, „um etwa Kunst, Kultur und Vereinsleben vor Ort krisenfester zu gestalten, den Arbeitsalltag von Heimarbeitern zu entlasten, neue Gewerbeansiedlungen in Innenstädten zu erleichtern und Zuzug zu fördern.“

Denkbar wäre zudem ein sogenannter Pop-Up-Store, der vor allem Neugründer ansprechen soll. In solchen Pop-Art-Stores kann sich jeder mit seiner Idee einfach ausprobieren, ganz ohne Zwang. Die benötigten Räume für die Umsetzung der Geschäftsidee bekommt der Unternehmer zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt und erhält gleichzeitig fachliche und Marketingunterstützung von den Projektleitern.

Pop Art Laden in Perleberg wurde von der IHK Potsdam ausgezeichnet

Einen solchen Pop-Art-Laden gibt es bereits in Perleberg, in der Bäckerstraße 6. Dieses Projekt wurde von der City Initiative Perleberg, dem Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz und der Stadt Perleberg ins Leben gerufen. Die Idee für ein solches Ladenkonzept entstand Ende 2019 und wurde als Wettbewerbsbeitrag der „City-Offensive Westbrandenburg 2020“ sogar von der Industrie- und Handelskammer Potsdam ausgezeichnet. Das Projekt gewann den zweiten Platz in der Kategorie Kampagnen.

Leerstand in der Region besonders hoch

Dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, zeigen die aktuellen Zahlen: Mit zirka 19 Prozent zählen die Leerstandsquoten der Region zu den höchsten in Land Brandenburg. Wie sich diese nach der Corona-Pandemie entwickeln, kann derzeit nicht gesagt werden. „In einer Zeit, in der Platz zu einem hohen Gut avanciert ist, wollen wir die einstigen Nachteile in Standortvorteile umwandelt“, sagt Jens Knauer.

Denn klar ist: Durch die Corona-Pandemie wird es zu Veränderungen in den Innenstädten kommen. Zwar wird weiterhin der Einzelhandel eine wesentliche Rolle spielen, andererseits werden neue Idee und Raumkonzepte für Innenstädte notwendig sein. Da ist sich der Leerstandsmanager Jens Knauer sicher.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning