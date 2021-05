Himmelfahrt Prignitz: Schlägereien, betrunkene Radfahrer und Corona-Verstöße 

Perleberg

Auch in diesem Jahr kann die Polizeidirektion Nord eine positive Himmelfahrts-Bilanz ziehen. Wie schon im vergangenen Jahr ist es an Christi Himmelfahrt – oder im Volksmund: am Vatertag – relativ ruhig und gesittet im Landkreis zugegangen. „Wir hatten schon weitaus schlimmere Himmelfahrtstage“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage der MAZ. Einige Auseinandersetzungen gab es dennoch – wie zum Beispiel in Wittenberge und Perleberg.

Vier Rettungswagen und mehrere Polizeifahrzeuge vor Ort

Gegen 21 Uhr kam es in der Wilsnacker Straße in Perleberg, nur unweit des Bahnübergangs, zu einer heftigen Diskussion, die in einer Schlägerei endete. Zunächst sah alles schlimmer aus, als es wohl letztlich war: Fünf Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren waren am Abend des Himmelfahrtstags aneinander geraten. Das bestätigte Ariane Feierbach am Freitag: „Alle fünf Personen waren in eine Schlägerei verwickelt“, sagte sie, „und alle wurden dabei verletzt.“ Die Streithähne erlitten Verletzungen im Gesicht und mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Laut erster Auskunft der Polizei war offenbar Alkohol im Spiel. Allerdings konnte diese These am Freitag nicht bestätigt werden, wobei die Vermutung angesichts der Umstände durchaus nahe liegt: Die fünf Männer sind jedenfalls keine Unbekannten und laut Aussagen der Polizei schon häufiger aufgefallen. Am Ort des Geschehens gab es laut Zeugenaussagen einen ziemlichen Menschenauflauf – mindestens 30 Menschen standen um die Stelle herum. Mehrere Polizeifahrzeuge und vier Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz, nachdem es erste Meldungen von einer Massenschlägerei gegeben hatte.

Mehrere Radfahrer alkoholisiert angetroffen

Auf Nachfrage relativierte die Polizei am Donnerstag dies jedoch. In die Schlägerei seien fünf Leute verwickelt gewesen. Die restlichen Schaulustigen machten sich beim Eintreffen der Polizei schnell aus dem Staub. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch immer sehr strenge Regeln haben“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach, „und am Donnerstag galt die Bundesnotbremse noch.“ Aus diesem Grund löste sich die Menschenansammlung von ganz alleine auf – vielleicht auch aus Angst vor möglichen Konsequenzen.

Auch in Wittenberge gab es laut Auskunft der Polizei mindestens zwei Schlägereien. In beiden Fällen war Alkohol im Spiel. Ebenfalls registrierte die Polizei einige Trunkenheitsfahrten. So wurden gleich sechs Radfahrer mit sehr ordentlichem Alkoholpegel angehalten. Den höchsten Wert pustete ein 20-Jähriger in Hinzdorf. Die Beamten stellten bei ihm 1,88 Promille fest. In allen sechs Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am Donnerstagnachmittag verstießen in Bälow zudem sechs Personen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Die Gruppe im Alter von 17 bis 60 Jahren hielt den geforderten Mindestabstand nicht ein. Die Polizei informierte die zuständige Bußgeldstelle über den Fall.

Von Bernd Atzenroth und Julia Redepenning