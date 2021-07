Vier Mitglieder des DRK-Kreisverbandes Prignitz brachten am Wochenende dringend benötigte Notstromaggregate nach Koblenz, die in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen. Für die Verpflegung unterwegs hatten Mitarbeiterinnen der Tagespflege Pritzwalk Kuchen gebacken.