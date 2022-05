Cumlosen

Der Wasserpegel in der Elbe steigt und steigt. Es scheint, als würden manche Deiche dem Druck nachgeben und brechen. Überall sind kleine Wasseraustritte zu erkennen. Die Prignitz steht vor einer Katastrophe.

Prignitzer Einsatzkräfte haben den Ernstfall an der Elbe geprobt

Auf dieses Szenario haben sich Mitglieder des Technischen Hilfswerkes (THW), der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Sonnabend bei einer Katastrophen- und Hochwasserschutzausbildung auf dem THW-Gelände in Cumlosen vorbereitet.

Involviert waren rund 120 Mitarbeiter des brandenburgischen Landesumweltamtes, des Prignitzer Wasser- und Bodenverbandes, der Kreisverwaltung aus dem Sachbereich Umwelt und Katastrophenschutz und des Kreisverbindungskommandos Prignitz und Ostprignitz-Ruppin der Bundeswehr. „Alle, die sich angemeldet haben, sind auch gekommen. Das freut mich besonders”, sagte Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Prignitz.

Rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich in der Hochwasserschutzausbildung schulen. Quelle: Jens Wegner

Geprobt wurde der Ernstfall bei einer Hochwasserlage. „Vor zehn Jahren haben wir das letzte Mal so eine Übung wie heute durchgeführt. Die Schwerpunktthemen verschieben sich immer etwas und werden angepasst. Alle drei bis vier Jahre führen wir Katastrophenübungen durch”, sagte er. Am Vormittag wurden theoretische Kenntnisse vermittelt, die am Nachmittag in praktischen Übungen umgesetzt wurden.

Wo es zu gefährlich ist, kommt die Drohne zum Einsatz

Erstmals zum Einsatz kam dabei auch eine Drohne der DLRG zur Aufklärung aus der Luft. „Wir wollen Möglichkeiten der Drohne ausprobieren und sehen, was sie leisten kann. Die Profis von der DLRG zeigen uns, was damit geht”, so Bethmann. Mit der Wärmebildkamera an Bord können Schadstellen im Deich erkannt werden. In Kombination mit Deichläufern können bestimmte Stellen so besser erkannt werden.

Katastrophenschutzausbildung beim Technischen Hilfswerk in Cumlosen: Eine Drohne mit Wärmebildkamera kann Wasseraustritte schnell erkennen. Quelle: Jens Wegner

Der Landkreis Prignitz hat sich bereits eine Drohne angeschafft, die derzeit bei der Bekämpfung der Schweinepest eingesetzt wird. „Die Drohne kann da genutzt werden, wo Personen einer zu großen Gefahr ausgesetzt wären. Sie sorgt für eine maximale Sicherheit der Einsatzkräfte”, erläuterte Jens Serbser, Einsatzleiter beim DLRG-Landesverband Brandenburg und Drohnenpilot.

Teure Technik: Drohnenausrüstung kostet 35.000 Euro

Zwei Leute bedienen das hochsensible technische Teil. Der Pilot steuert die Drohne und der Spotter bedient die Kamera. Etwa 35 bis 40 Minuten lang kann die Drohne mit einer Akkuladung in der Luft bleiben. 35.000 Euro kostet die komplette Ausrüstung der in Cumlosen verwendeten Drohne, allein 12.000 Euro die daran installierte Wärmebildkamera, die Temperaturunterschiede von nur 0,5 Grad Celsius darstellen kann.

Neben dem Test der Leistungsfähigkeit der Drohne gab es fünf weitere Stationen, an denen die Teilnehmer das vormittags Gelernte praktisch umsetzten. Dazu zählten unter anderem der Transport von Sandsäcken, der Bau einer Deich­erhöhung, der Quellkadenbau und das Errichten von Faschinen.

Einsatzkräfte von THW, DLRG, DRK und Feuerwehr ließen sich in der Hochwasserschutzausbildung schulen. Quelle: Jens Wegner

Quellkaden werden in der Deichverteidigung bei punktuellen Wasseraustritten angewendet. Durch im Deich vorhandene Tierbauten sind Aushöhlungen vorhanden, durch die Wasser fließt. Um auf der Binnenseite einen Gegendruck zu erzeugen, werden Quellkaden direkt an der Austrittsstelle aufgebaut. Durch dieses Prinzip stagniert der Durchfluss durch den Deichkörper und Sedimentausspülungen werden verhindert.

Gegen das Aufweichen des Deiches an der Elbe

Eine Faschine ist ein Bündel aus Strauch oder Reisig, welches das Rutschen von Erde verhindern soll. Faschinen werden zur vorläufigen Dammsicherung bei Flussregulierungen benutzt. Vor dem Aufbringen der Faschinen wird eine Treppe aus Sandsäcken angelegt. „Die Treppe ist für den Schutz des Deiches. Bei durchdringendem Sickerwasser ist er aufgeweicht. Mit den Füßen würden man den Deich sonst zertreten”, erläuterte Lysann Jacob, Bereichsingenieurin vom Landesamt für Umweltschutz. Durch diese Schulungen werden die Einsatzkräfte auf mögliche Katastrophenfälle gut vorbereitet.

Von Jens Wegner