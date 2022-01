Perleberg

Manchmal war es kaum mehr zu ertragen – die detaillierten Einblicke in das massenhafte Töten in Auschwitz lassen einfach nur fassungslos zurück. Eine Stunde und 40 Minuten lang herrschte Stille in der Perleberger Jacobikirche. Mancher ertrug es dann auch wirklich nicht mehr, vereinzelt verließen die Menschen vorher den Raum.

„Briefe aus der Hölle“ zum Holocaust-Gedenken in Perleberg

Das Holocaust-Gedenken zum Jahrestag der Befreiung des Todeslagers Auschwitz, in dem 1,3 Millionen Menschen, davon 1,1 Millionen Juden, ermordet worden sind, hat in der Stadt Perleberg eine Tradition, war aber diesmal besonders intensiv. Aus Boxen erschallte das eindringliche Hörspiel „Briefe aus der Hölle“ und es gab nichts, das einen von der Konzentration darauf hätte abbringen können. „Es ist erschütternd in seiner Dichte“, sagte hinterher ein Anwesender im Publikum.

Perlebergs Pfarrerin Verena Mittermaier begrüßte die Gäste zu der Veranstaltung. Quelle: Bernd Atzenroth

Der Schrecken des Holocaust kam so auch 80 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen ganz nah an die Zuhörenden heran. Es waren wirklich „Briefe aus der Hölle“, die man zu hören bekam. Wobei in einem Brief steht: „Die Hölle von Dante ist wahrscheinlich lächerlich im Vergleich zur Hölle hier.“

Reflexionen über das Menschsein

Die Aufzeichnungen dokumentieren die Zugtransporte ins KZ genauso wie willkürliche Tötungen, Sadismus und jegliche Form menschenverachtender Praktiken bis hin zur Tötung in den Gaskammern. Sie enthalten aber auch Reflexionen über das Menschsein und geben den einzelnen Menschen ihre Würde zurück.

Der russische Historiker Pavel Polian hat die Aufzeichnungen über 40 Jahre zusammengetragen, die Angehörige des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz verfasst und dann unter den Gaskammern als Kassiber in der Asche der vergasten Leidensgenossen versteckt haben. Bei dem Sonderkommando handelt es sich um jüdische Bürger, die gezwungen wurden, ihre Glaubensbrüder und Schwestern in die Gaskammern zu führen und die Toten wenig später zu den Verbrennungsöfen zu bringen.

Still und in sich gekehrt: Die Menschen in der Kirche verfolgten eine Stunde und 40 Minuten lang das beklemmende Hörspiel. Quelle: Bernd Atzenroth

Andreas Weiser: „Den Ermordeten eine Würde geben“

Der 1957 geborene Schauspieler und Musiker Andreas Weiser stieß 2019 zufällig auf Pavel Polians Buch. Der pure Wille dieser Menschen, auch unter den allerschlimmsten Umständen die Ereignisse der Nachwelt zu übermitteln, beeindruckte nicht nur ihn tief. „Ich habe ein paar Monate daran gelesen und den Auftrag an die Nachwelt ernst genommen. Ich habe eine Verpflichtung, das zu machen und den Seelen, die ermordet worden sind, eine Würde zu geben.“ So machte er sich daran, einen zurückhaltenden Soundtrack zu basteln, um das hörbar zu machen.

19 handschriftliche Zeugnisse sind über einen sehr langen Zeitraum gefunden worden, bis in die 80er Jahre hinein. Noch 2017 wurden Schriftstücke davon lesbar gemacht. Laut Andreas Weiser ist dieser Prozess auch noch nicht abgeschlossen.

Warum aber war Andreas Weiser die Aufarbeitung dieser Texte so wichtig? Nun, die Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet, allein weil sein Vater Wehrmachtsoffizier und ein strikter Antisemit war. Auch im Studium spielte das Thema für ihn einer Rolle – schließlich hatte er eigentlich Geschichte studiert, bevor er Musiker wurde.

Auch Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura ergriff zur Begrüßung das Wort. Quelle: Bernd Atzenroth

Neue Ansätze, um auch junge Menschen zu erreichen

„Nachgeborene tragen keine Schuld, aber wir laden Schuld auf uns, wenn wir das Erinnern und Mahnen aufgeben.“, sagte dazu Bürgermeisterin Annett Jura. War aber sonst eher das Perleberger Gymnasium der Ort des Gedenkens, so ist man diesmal in die Kirche gegangen. Schüler waren an diesem Abend zu Beginn der Winterferien kaum anwesend. Organisiert haben die Veranstaltung gemeinsam die Stadt, die evangelische Kirchengemeinde, der Kulturverein Perleberg und der Bürgerverein.

Das Hörspiel, das auch für den Deutschen Hörspielpreis vorgeschlagen, könnte jetzt auch als Anschauungsmaterial in Prignitzer Schulen dienen. Andreas Weiser sagt: „Wir brauchen diese neuen Ansätze . Es ist leider so, dass die Zahl derjenigen, die das nicht mehr einordnen können, wächst.“ Weiser ist sogar überzeugt davon, dass so etwas jederzeit wieder passieren kann, „wenn der gesellschaftliche Rahmen entsprechend ist“.

Unbekannte legten an der Kirche Steine mit Hakenkreuzen ab

Wie zum Beweis dafür hatten Unbekannte im Vorfeld der Veranstaltung an den beiden Eingängen der Kirche in Perleberg jeweils einen mit schwarzer Farbe bemalten Stein mit Hakenkreuzen abgelegt. Die schwarzen Striche der Hakenkreuze wurden außerdem mit weißen Punkten versehen.

Da ein Zusammenhang hier nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Bereich der Kirche vor, während und nach der Veranstaltung verstärkt bestreift.

Von Bernd Atzenroth