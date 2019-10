Hospizarbeit: Dasein ist das Schlüsselwort

Perleberg

Am Ende ging es noch auf eine kleine Reise – zwar nur symbolisch, aber dennoch von Bedeutung für diesen Abend und die Menschen, die in Perleberg zusammenkamen.

Acht Freiwillige wollen Hospizhelfer werden

Es war das erste Treffen von acht Freiwilligen, die sich zu ehrenamtlichen Hospizhelfern ausbilden lassen wollen.

Ute Gajewski vom Diakonie-Hospiz koordiniert die Arbeit und begleitet die Teilnehmer in den kommenden Monaten.

Die fiktive Reise auf eine Insel, sie führt jeweils drei Personen zusammen, die sich untereinander austauschen, welche drei Dinge jeder mitnehmen würde. „Das soll dem besseren Kennenlernen dienen“, erklärt Ute Gajewski. Neudeutsch auch „Teambuilding“ genannt.

Die Anfragen für Sterbebegleitung steigen

Das Team besteht aus acht Frauen und einem Mann. Sie kommen aus allen Ecken der Prignitz, Wittenberge, Karstädt, Heiligengrabe. Viele haben in der MAZ den Aufruf des ambulanten Hospizdienstes gelesen, dass ein neuer Kurs beginnt, der auf die Sterbebegleitung von Menschen mit kurzer Lebensdauer vorbereitet. „Der Bedarf ist da. Wir bekommen immer mehr Anfragen“, sagt Ute Gajewski, der derzeit für die Arbeit in der Prignitz 24 Helfer zur Seite stehen.

Wenn alle dabei bleiben, können die neuen Ehrenamtlichen ab Mai unterstützen. So lange dauert der Kurs, der offiziell am 19. Oktober in Pritzwalk beginnt und insgesamt aus neun Treffen besteht.

Ein Motiv für dieses Engagement hört Ute Gajewski am Telefon immer wieder, wenn sich Interessierte melden: Sie wollen helfen. Doch das trifft es nicht ganz. „Dasein ist in der Hospizarbeit das Schlüsselwort“, klärt Ute Gajewski auf. „Helfen können wir ja nicht mehr.“

Schlüsselerlebnisse gaben den Anstoß für das Interesse

Auch in den Vorgesprächen wird nichts schöngeredet. „Wir sagen, wie es ist“, macht Ute Gajewski klar. Dazu gehört zum Beispiel die natürliche Angst der Menschen vor dem Tod. Auch das wird thematisiert. Ausklammern lässt es sich bei dieser anspruchsvollen Arbeit ohnehin nicht, das muss den Helfern klar sein.

Gefragt nach ihren Beweggründen, warum sie sich für diese Tätigkeit zu interessieren, kommt vielen ein Schlüsselerlebnis in den Sinn. Der sterbende Großvater, die unheilbar erkrankte Freundin – es sind diese Momente, die den Anstoß geben, sich zu engagieren.

„Mir ist es wichtig, weil ich Angehörige verloren habe“, sagt eine der Frauen über ihr Motiv. Etwas über Trauer zu lernen oder Angehörige zu entlasten sind weitere Beweggründe. „Es ist schön, dass man sich Zeit nehmen kann“, ergänzt eine Teilnehmerin. Alle möchten erst einmal anonym bleiben.

Im Mai ist die Ausbildung abgeschlossen

Wenn die Ausbildung im Mai beendet ist wird es ernst. Damit keiner allein vor der Aufgabe steht, das Erlernte in die Tat umzusetzen, bekommt jeder einen erfahrenen Hospizmitarbeiter an die Hand. „Es wird immer jemand da sein, wenn etwas ist“, sagt Ute Gajewski zu. Die Meyenburgerin selbst hat 2005 als Ehrenamtliche angefangen. Seit 2013 koordiniert sie die Arbeit der Diakonie-Hospiz Prignitz.

Am Ende des ersten Treffens werden die „Reisebegleiter“ für die fiktive Insel-Tour präsentiert. „Nette Menschen“ steht auf einem Blatt, „die Bibel“ auf einem anderen. Auch Essen und Trinken werden genannt.

Der Abend klingt aus bei Kaffee und Schnittchen. Gemütliches Beisammensein. Auch das ist Ute Gajewski wichtig. Es soll in den kommenden Monaten nicht zu kurz kommen.

Von Stephanie Fedders