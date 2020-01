Perleberg

Ein Hund ist am Samstagabend gegen 18.45 Uhr bei einem Unfall im Eichhölzer Weg in Perleberg verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es, als der 43-jährige Fahrer eines Mitsubishi den Eichhölzer Weg befuhr, und das Tier plötzlich auf die Straße lief. Es ging gerade mit seinem 42-jährigen Herrchen Gassi.

Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr so schnell bremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Hund wurde sofort zu einem Tierarzt gebracht, wo er versorgt werden konnte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Von MAZ-online