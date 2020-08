Glöwen

Wie weiter mit der Plattenburg? Die Zukunft des bedeutsamen Gebäudeensembles ist zwar nach wie vor offen, jetzt liegen aber immerhin Vorschläge auf dem Tisch, was man aus der Anlage machen könnte. Und die Gemeindevertreter haben der Verwaltung auf ihrer Sitzung in Glöwen Rückendeckung für die nächsten Schritte gegeben.

Schicksal der Plattenburg ist weiter offen

Auf Grundlage des von der Arbeitsgemeinschaft Axel Seemann und Regine Hartkopf erarbeiteten Sanierungs- und Nutzungskonzeptes will die Gemeinde mit Hilfe einer offenen Ausschreibung ausloten, ob es Interessenten gibt.

Der Burgkeller soll als Restaurant erhalten bleiben. Quelle: Stephanie Fedders

Welches Schicksal damit auf die 1319 erstmals urkundlich erwähnte und heute unter Denkmalschutz stehende Burg zukommt, bleibt durch die Inhalte der Ausschreibung erst einmal im Ungefähren. Vieles kann, nichts muss – so will die Verwaltung zu einer für alle Beteiligten annehmbaren Lösung kommen.

Zwar gibt das Konzept einen Rahmen vor, doch aus der Ausschreibung geht auch hervor, dass sich die Gemeinde offen zeigt für eine Nutzung, eine Verpachtung und sogar einen Erwerb. Am Ende könnte die Plattenburg also auch den Besitzer wechseln. Einen Anspruch auf einen Zuschlag könne aber keiner erheben – so weit will die Verwaltung nicht gehen.

Das Konzept schlägt ein Hotel und ein Museum vor

Die Vorschläge, die Seemann und Hartkopf ausgearbeitet haben, zielen auf eine geteilte Nutzung ab, die die öffentliche Zugänglichkeit erhalten soll. Vorstellbar wäre die Einrichtung eines Hotels in der Oberburg und daran anschließend ein Kulturflügel mit Museum und Standesamt.

Auch für die anderen Gebäude gibt es Ideen, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Fahrradverleihs, Seminarräume im Speicher, ein Familiencafé im Knappenhaus und die Gastronomie im Burgkeller, wo sie auch schon die vergangenen Jahre untergebracht war.

Das Konzept ist auch mit Zahlen untersetzt, die einen Eindruck vermitteln sollen, was an Sanierungskosten einzuplanen wäre. Die Gesamtsumme wird mit 21 Millionen Euro angegeben.

Positive Beispiele für eine Nutzung stehen in Grube oder Lenzen

Norddeutschlands älteste Wasserburg mit Leben zu erfüllen setzt demnach nicht nur Kreativität, sondern auch die entsprechenden finanzielle Mittel voraus. Wobei Bauamtsleiter Martin Nagel die Gemeindevertreter informierte, dass die Burg gut aufgestellt sei und nicht sofort Reparaturkosten notwendig wären.

Der Weihnachtsmarkt im Dezember 2019 war die vorerst letzte Veranstaltung. Quelle: Stephanie Fedders

In der Prignitz gibt es zahlreiche Beispiele, wie mit alten Gemäuern umgegangen wird – gelungene und weniger gelungene. Schloss Grube und das Schloss in Rühstädt funktionieren als Hotels. Auf der Burg Lenzen gibt es das Modell der geteilten Nutzung – als Hotel und Besucherzentrum des BUND.

Weniger glücklich sind in erster Linie die Denkmalschützer, wenn es um Anlagen wie das Schloss in Krampfer geht oder das Herrenhaus in Strigleben, die beide zunehmend verfallen.

Seit Silvester 2019 ist die Plattenburg geschlossen

Schon seit dem 31. Dezember sind die Türen zur Plattenburg verschlossen. Der langjährige Pächter Rene Günther hatte sich mit dem Weihnachtsmarkt am 14. Dezember verabschiedet.

Derzeit geschlossen – so heißt es an der Tür zur Plattenburg. Quelle: Stephanie Fedders

Bevor sich die Gemeindevertreter einstimmig für die Veröffentlichung der Ausschreibung aussprachen, gaben sie der Verwaltung noch Hinweise, welche eigenen Initiativen hilfreich wären, um Unterstützung zu finden.

Andreas Wilde regte an, Stiftungen anzusprechen, die bereit wären, in das Gebäude zu investieren. Clemens Wehr schlug vor, das Konzept im Rahmen einer Veranstaltung Vertretern aus Tourismus und Wirtschaft vorzustellen, um Multiplikatoren zu gewinnen. „Wir brauchen Werbeträger aus der Region“, sagte Wehr mit Blick auf die Dimension des Projektes.

Wer sich das Konzept durchlesen möchte, den lädt Martin Nagel gerne ein in die Verwaltung nach Kletzke. In seinem Büro stehen zwölf Ordner zur Sanierung und Revitalisierung der Plattenburg.

Von Stephanie Fedders