Im Notfall helfen: Christian Baumgart tauscht Rettungswagen gegen Hotline

Perleberg

Wenn Christian Baumgart im Dienst ist, dann kann man ihn hinter dem Steuer eines Rettungswagens sehen, der rund um Perleberg im Einsatz ist. In den vergangenen Tagen hat der 21-Jährige das Steuer aber gegen den Schreibtisch getauscht. Doch auch ohne Lenkrad lenkt er hier die Geschicke – als einer der Ansprechpartner der Corona-Hotline des Landkreises Prignitz.

Leitzentrale als Anlaufstelle für Anrufer eingerichtet

Die ehemalige Leitzentrale des Kreises in der Perleberger Feldstraße ist nach wie vor einsatzbereit , auch wenn größere Schadenslagen oder Notfälle seit einigen Jahren von Potsdam aus koordiniert werden. Die Technik wird immer auf dem neuesten Stand gehalten und kann in Ausnahmefällen wie jetzt gute Dienste leisten.

Und so sitzt Christian Baumgart an diesem Wochenende in der Nachmittagsschicht auf einem der eingerichteten Plätze vor den Bildschirmen. Das Headset auf dem Kopf, das Telefon im Blick. Umgeben auch von vielen Blättern Papier mit Hinweisen, Ansprechpartnern, Telefonnummern. An der Wand werden die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität und die weltweite Entwicklung angezeigt.

Schon als 16-Jähriger hat er ehrenamtlich beim Malteser-Hilfsdienst in seiner Heimatstadt angefangen. Während des Abiturs folgte die dreimonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter und damit die Grundlage für die berufliche Zukunft.

„Man hilft, wo man kann.“

Derzeit macht Christian Baumgart eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Aus Bendorf, gelegen im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz, hat es ihn in die Prignitz verschlagen. Jetzt wohnt er in Wittenberge, hat den Rhein gegen die Elbe getauscht und fühlt sich wohl in der neuen Umgebung. „Schön ruhig ist es hier“, schwärmt Baumgart.

Wenn es klingelt, weiß Christian Baumgart nicht, was ihn erwartet. Welche Fragen die Menschen haben, in welcher Verfassung sie anrufen. Eine Situation, die ihm aus dem Berufsleben nicht fremd ist. „Mit dem Thema Kommunikation haben wir uns auch in der Ausbildung beschäftigt“, erzählt Baumgart und ergänzt: „Man hilft, wo man kann. Dafür sind die Anrufer einem dankbar.“

15 Mitarbeiter sind aus der Kreisverwaltung für diese Aufgabe eingeteilt. Sie haben an sieben Tagen die Woche für die Prignitzer ein offenes Ohr.

Informationen: Die Hotline ist unter 03876/713 313 freigeschaltet. Aktuell sind die Mitarbeiter am Wochenende von 8 bis 18 Uhr und an den Wochentagen von 7 bis 18 Uhr erreichbar.

Von Stephanie Fedders