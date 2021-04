Kostenlos bis 18:05 Uhr Impfen in Praxen: Hausärzte in der Prignitz stehen in den Startlöchern

In dieser Woche beginnen die Impfungen in den Praxen. 55 Hausärzte in der Prignitz könnten den Service anbieten. Doris Philipp aus Pritzwalk ist dabei, der Impfstoff von Biontech und Astrazeneca bestellt.