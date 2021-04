Impfzentrum Perleberg: Freie Termine für Corona-Impfung

Perleberg

Das Prignitzer Impfzentrum in Perleberg nimmt weiter Fahrt auf. Für die kommende Woche konnten bereits 4176 Termine vergeben werden. Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht, die Johannes Neumann, Leiter des Impfzentrums, am Freitag bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Landkreises verkünden konnte: „Ab der nächsten Woche werden die Öffnungszeiten des Perleberger Impfzentrums ausgeweitet“, sagte er. Für die 15. Kalenderwoche sind sogar noch Termine verfügbar.

Stand Freitagmorgen: Noch 1564 Termine in Perleberg frei

„Mit Stand Freitagmorgen gibt es noch 1564 freie Termine“, sagte Neumann. Insgesamt seien 2425 zusätzliche Impfungen möglich. Ein Teil der Termine ist bereits vergeben. Interessenten sollten daher schnell sein. Ein Termin kann über die Hotline 116 117 oder auf der Internetseite www.impfterminservice.de gebucht werden.

Seit Donnerstag konnten in Perleberg 1247 Spritzen mit dem Corona-Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer verimpft werden. Von diesen sind 201 Zweitimpfungen. Aufgrund des Feiertags am Montag wird in dieser Woche auch am Samstag in Perleberg geimpft. „Wir rechnen damit, dass in der 14. Kalenderwoche insgesamt 2393 Impfungen verabreicht werden“, sagt Neumann – sofern alle Termine eingehalten werden. In 545 Fällen davon handelt es sich um Zweitimpfungen.

Perleberger Impfzentrum weitet Öffnungszeiten aus

Ab dem 12. April wird der Betrieb des Prignitzer Impfzentrums weiter hochgefahren. Bislang hat es von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Damit ist bald Schluss. Ab der nächsten Woche werden von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr Spritzen verabreicht. Nach aktuellem Stand sind bereits 4176 Termine vergeben. Von diesen sind 1751 Zweitimpfungen. Wie vielen Dosen in der 16. und 17. Kalenderwoche verabreicht werden können, ist derzeit noch unklar. Es fehle noch das genaue Zahlenwerk, erklärte Johannes Neumann. Aus diesem Grund können noch keine Termine vergeben werden. Was jedoch feststeht: Auch weiterhin wird nur der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in Perleberg angeboten.

Ebenso haben zahlreiche Prignitzer seit Mittwoch die Möglichkeit, sich bei ihrem Hausarzt impfen zu lassen. „Ende April sollen die Dosen deutlich erhöht werden“, sagt Marcus Bethmann, zuständiger Sachbereichsleiter für Brand- und Katastrophenschutz beim Landkreis. Die Bestellungen werden über die Apotheken gesteuert. Laut einer Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg wird in den ersten zwei Wochen ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer geliefert. Zu einem späteren Zeitpunkt seien dann spezifische Bestellungen möglich.

Von Julia Redepenning