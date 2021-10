Perleberg

In der Innenstadt von Perleberg soll es in Zukunft verboten sein, Wahlwerbung zu betreiben. Das zumindest sieht eine Beschlussvorlage zur Änderung der „Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen“ vor, welche die Verwaltung dem Stadtparlament vorgelegt hat.

Darin heißt es, dass „politische Werbung durch Veranstaltungen, Informationsstände, Plakate, Verteilen von Wahlzetteln, Lautsprecherdurchsagen etc. auf dem Großen Markt, dem Kirchplatz, dem Schuhmarkt und in der Bäckerstraße“ nicht zulässig ist.

Beschluss der Stadtverordneten muss wiederholt werden

Und weiter steht darin: „Plakatwerbung jeglicher Art ist in der Bäckerstraße, Schuhstraße, Uferstraße, Poststraße, Krämerstraße, auf dem Großen Markt, dem Kirchplatz, dem Mönchort, der Marktgasse, der Kirchstraße und auf dem Schuhmarkt generell nicht gestattet.“

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Stadtverordneten über diese Änderungen gesprochen und einen Beschluss gefasst, wofür jedoch noch eine Zustimmung der Straßenbauverwaltung fehlte. Diese liegt jetzt vor. Damit kann die Beschlussvorlage nun neu beraten werden. In der Stadtverordnetenversammlung am 4. November soll eine endgültige Entscheidung fallen.

Thomas Domres (Linke) regt Gespräche an

Die Mitglieder der Ausschüsse für Stadtentwicklung und Finanzen haben darüber bereits gesprochen. Viele von ihnen betrieben erst vor wenigen Wochen noch selbst Wahlwerbung zur Bundestagswahl in der Innenstadt – mit Informationsständen und Wahlplakaten. Genau das soll künftig dort nicht mehr möglich sein.

Lesen Sie auch:

Thomas Domres (Die Linke) zeigte sich unsicher, ob das der richtige Weg sei und regte an, die Zeit bis zu den nächste Wahlen 2024 zu nutzen, um erneut darüber zu sprechen und sich anderen Kommunen im Land anzupassen.

Gewerbetreibende sollen entlastet werden

Hauptgrund, weshalb die Satzung angepasst wird, ist aber nicht das Verbot von Wahlwerbung in der Innenstadt. Vielmehr sollen damit die Gewerbetreibenden der Stadt unterstützt werden. Noch bis Ende 2022 sind diese nämlich von Gebühren im öffentlichen Raum befreit.

Konkret heißt das: „Die Erhebung von Gebühren für die Ausstellung von Waren, Werbeflächen, Plakatwerbung, das Aufstellen von Tischen und Stühlen und für den ambulanten Handel an öffentlichen Straßen in der Rolandstadt wird ausgesetzt.“ Eine Genehmigung dafür muss aber weiterhin eingeholt werden.

Von Marcus J. Pfeiffer