Perleberg

Einmal im Monat stellt die Kreismusikschule Prignitz ein Instrument aus ihren Reihen vor und möchte so auf das jeweilige Instrument, dem Lehrer und auf den Musikschulunterricht aufmerksam machen. Im Juni entschied sich das Kollegium der Kreismusikschule für das Fagott als Instrument des Monats.

Nicu Postulache schwärmt von seinem Instrument, dem Fagott, welches er in Wittenberge und in Perleberg an der Musikschule unterrichtet. Einen sehr weichen und warmen Klang kann man diesem langen Holzblasinstrument entlocken. Und diese Wärme im Ton sieht man dem Instrument auch schon fast an, wenn man es mit seiner tief rot-braunen Färbung betrachtet.

Anzeige

Ähnlich zu greifen wie eine Blockflöte

„Schade, dass dieses Instrument nicht so bekannt ist wie etwa das Klavier, oder die Gitarre, denn sonst“, da ist sich Nicu Postulache sicher, „würden viel mehr Schüler dieses Instrument erlernen wollen.“ Die Spielweise ist dabei gar nicht so schwer zu erklären, denn im Prinzip ist es nicht wesentlich anders zu greifen als eine Blockflöte.

Weitere MAZ+ Artikel

Was aber anders ist, ist die Art der Tonerzeugung. Wenn bei Flöten über eine Kante geblasen wird um einen Ton hervorzubringen, versetzt man beim Fagott zwei aufeinanderliegende Bambusblättchen durch einen Luftstrom in Schwingung. Durch diese Schwingung entsteht am Ende der wunderbar sonore Ton.

In „Peter und der Wolf“ spielt das Fagott die Stimme des Großvaters

Musikalische Hörbeispiele gibt es für das Fagott genug, aber das wohl bekannteste ist jedem ein Begriff. Sergei Sergejewitsch Prokofjew komponierte das Musikmärchen Peter und der Wolf, in dem die einzelnen Instrumente eines Orchesters jeweils eine Person oder ein Tier im Märchen verkörpern. Und das Fagott spielt immer dann, wenn der Großvater auftritt. Auf der Internet-Plattform Youtube“und dem Stichwort „Peter und der Wolf“ finden sich hierfür zahlreiche Klangbeispiele.

Dem Fagott kommt im Orchester wie allen Bläsern eine Solorolle zu. Das bedeutet, dass ein Instrument eine Stimme spielt und nicht etwa wie zum Beispiel bei den Geigen viele Instrumente dieselbe Melodie zusammen spielen. Dabei übernimmt das Fagott unter den Holzbläsern die Bassrolle, verglichen mit den Streichern ist es etwa die Tonlage des Violoncello. Aber auch hier gibt es eine Sonderform, denn mit dem Kontrafagott ist das tiefste Instrument im Orchester ein Holzblasinstrument und nicht etwa eine Tuba oder der Kontrabass wie man auch vermuten könnte.

Schnupperstunde nach Anmeldung

Mit dem Fagott kann an der Kreismusikschule Prignitz neben dem Einzelunterricht auch in Gemeinschaft musiziert werden. Dafür gibt es mehrere kleine Ensembles die Musiklehrer Nicu Postulache zu unterschiedlichen Anlässen zusammen stellt. Es gibt ein kleines Orchester für Kinder im Alter von circa neun bis vierzehn Jahren und ein großes Orchester für Jugendliche und Erwachsene.

Es besteht weiter auch die Möglichkeit, mit dem Instrument im frühen Kindesalter zu beginnen, denn an der Kreismusikschule gibt es mehrere kleine Fagottinos zum ausleihen, eine Entwicklung des Instruments um Kindern ab sechs Jahren das spielen zu ermöglichen.

Für Interessierte besteht nach Vereinbarung jederzeit die Möglichkeit, individuelle „Schnupperstunden“ zu nehmen und zusammen mit dem Lehrer das besondere Instrument kennen zu lernen. Dieses Angebot der Musikschule ist kostenfrei und muss nur unter der Telefonnummer 03876/61 22 27 angemeldet werden.

Von MAZ-online