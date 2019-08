Perleberg/Wittenberge

Sieben Männer bewerben sich diesmal im Landtagswahlkreis 1 bei den Wählerinnen und Wählern in den Städten Perleberg und Wittenberge, in den Ämtern Lenzen-Elbtalaue und Wilsnack-Weisen sowie in den Gemeinden Plattenburg, Karstädt und Gumtow um das Direktmandat.