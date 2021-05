Langnow

So sehen also echte Herzensbrecher aus. Ein leicht verschlafener Blick, weiches Gefieder und ganz zahm. Der Waldkauz-Nachwuchs aus Langnow (Gemeinde Groß Pankow). Für einen kurzen Moment mussten sie ihr Nest verlassen, um einen dieser Ringe angepasst zu bekommen, mit denen sie in Zukunft eindeutig zu identifizieren sein werden.

Anna und Berti heißen die jungen Käuze von Familie Boddin aus Langnow

Nummer 01 und 02 heißen die beiden für die Experten, Anna und Berti im Kreise der Familie Boddin. Auf ihrem Grundstück mitten im Dorf haben die Kauz-Eltern ihr Quartier bezogen. Ein erst vor zwei Jahren an der großen Birke aufgehängter Kasten mit extra breitem Eingang ist so zur Kinderstube geworden.

Rainer Boddin am Nistkasten, in dem die beiden Küken zuhause sind. Quelle: Stephanie Fedders

Die Neubau-Wohnung wurde von der Eulenart mit der schönen lateinischen Bezeichnung Strix aluco nicht von ungefähr ausgewählt. „Das Umfeld muss stimmen“, erklärt Jürgen Kaatz aus dem Wittstocker Ortsteil Dranse, der seit vielen Jahrzehnten Vögel beringt.

Jürgen Kaatz legt die Ringe an, Rainer Boddin schaut zu. Und die Käuze halten still. Quelle: Stephanie Fedders

„Käuze haben einen kleinen Aktionsradius, daher muss entsprechend Nahrungspotenzial vorhanden sein – qualitativ und quantitativ“, sagt Kaatz. Mäuse, Maulwürfe, Echsen – hauptsache Fleisch. „Sie sind Generalisten und lassen nichts liegen“, weiß der promovierte Naturpädagoge.

Ornithologe Jürgen Kaatz beringt die Käuze aus Langnow

Zu dem reichhaltigen Futterangebot rund um Langnow kommen die hohen Bäume in der Nähe des Nestes, die viele Versteckmöglichkeiten bieten. Davon machen die Kauz-Eltern auch Gebrauch, als es an das Beringen geht. Von ihnen ist nichts zu sehen.

Stillhalten für ein Erinnerungsfoto. Die Käuze von Familie Boddin aus Langnow ließen sich von der Beringung nicht aus der Ruhe bringen. Quelle: Stephanie Fedders

Dennoch wappnet sich Rainer Boddin für den Einsatz in rund fünf Metern Höhe mit Helm und Handschuhen. Für eventuelle Attacken aus dem Hintergrund. „Waldkauz-Weiber sind echte Furien, sie greifen auch Menschen an“, weiß ­Ornithologe Jürgen Kaatz aus Erfahrung.

Doch an diesem Nachmittag bleibt alles ruhig. Langsam nähert sich Rainer Boddin dem Kasten. Öffnet vorsichtig die Tür und setzt nacheinander jedes Tier in einen Stoffsack. Enkelin Hanna, die Namensgeberin, nimmt die Beutel entgegen.

Die Altvögel lassen sich nicht blicken

Dann geht es in die Gartenlaube, wo einer nach dem anderen zum zweiten Mal das Licht der Welt erblickt. Geduldig lassen sich Anna und Berti begutachten und anfassen. Sie wirken tiefenentspannt und sehen drei Wochen nach dem Schlüpfen wohlgenährt aus.

Ein herzerwärmender Anblick: Der junge Kauz aus dem Garten von Familie Boddin in Langnow. Quelle: Stephanie Fedders

Jürgen Kaatz bestätigt den guten Eindruck, bevor er zur Zange greift und die Ringe anpasst. Augenscheinlich sind die Jungtiere gut versorgt worden. Käuze teilen sich dabei die Arbeit. Das Männchen schafft die Beute heran, das Weibchen zerteilt sie in kleine Portionen und reicht diese an den Nachwuchs.

„Zwei Tiere sind gut zu schaffen“, sagt Jürgen Kaatz. „Da hat ­Papa auch mal Feierabend.“ Im vergangenen Jahr hatten die Eltern doppelt zu tun. Vier kleine Käuze wollten gefüttert werden. Später erhielten Anton, Melissa, Viola und Flocki ebenfalls ihre Ringe.

Junge Käuze, die am Boden sitzen, nicht mit nach Hause nehmen

Früher als gedacht konnte die Markierung zur Identifikation herangezogen werden. Flocki, der jüngste der Geschwister des Jahrgangs 2020, hatte es nicht geschafft. „Wir müssen auch Verluste dokumentieren“, sagt Jürgen Kaatz. „Es überleben nicht alle. Das ist Natur, das muss man akzeptieren.“

Kaatz ist es wichtig, darauf ­hinzuweisen, dass nicht alle jungen Käuze, die am Boden sitzend gefunden werden, automatisch Hilfe brauchen: „Bitte nicht mit nach Hause nehmen.“ Stattdessen sollten die Kleinen an erhöhter Stelle in Bäume gesetzt werden. Sollten sie Verletzungen aufweisen, ist die Wildtierauffangstation in Struck (Gemeinde Gerdshagen) die richtige Adresse.

In wenigen Wochen verlassen die Käuze ihr Nest in Langnow

Anna und Berti machen derweil einen sehr gesunden Eindruck und sind nach dem kleinen Abenteuer wieder in ihren Nistkasten zurückgekehrt. Rund vier Wochen werden sie noch gefüttert. Und bald wird es für die Küken Zeit, das schützende Heim zu verlassen.

Sie werden dann zu so genannten Ästlingen, wie noch nicht flügge gewordene Jungvögel genannt werden. „Da sie noch nicht voll flugfähig sind, hangeln sie sich von Ast zu Ast“, erklärt Jürgen Kaatz.

Ein Moment, auf den sich Familie Boddin bereits sehr freut. Dann kann der Herzensbrecher-Nachwuchs endlich bei seinen ersten Schritten ins Leben beobachtet werden. Das Fernglas steht schon bereit.

Von Stephanie Fedders