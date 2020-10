Käufer gesucht: Elbeport Wittenberge gibt den Hafenkran auf

Wittenberge

Das Schild an der Zufahrt zum Wittenberger Industriegebiet Süd entbehrt nicht einer gewissen Symbolik: „Schienenfahrzeuge haben Vorrang.“ Was als Hinweis für die Verkehrsteilnehmer gedacht ist, gilt aber auch für die künftige Ausrichtung des Hafens.

Der Hafenkran im Elbeport soll verkauft werden

Da es nicht läuft mit dem Güterumschlag über das Wasser, haben die Wittenberger Stadtverordneten eine richtungweisende Entscheidung getroffen. Der Hafenkran im Elbeport soll verkauft werden. Er fristet ein trauriges Dasein an der Kaimauer und kann bis heute die Erwartungen nicht erfüllen, die mit seiner Anschaffung im Jahr 2014 verbunden waren.

Der mobile Kran im Elbeport wird nicht genutzt und soll verkauft werden. Quelle: Stephanie Fedders

Vor sechs Jahren träumten noch alle Beteiligten von einer durchgehenden Schiffbarkeit der Elbe und der Umsetzung des trimodalen Modells für Wittenberge, das die Erreichbarkeit der Stadt auf der Straße, der Schiene und dem Wasser vorsah.

Doch daraus ist nie etwas geworden, die in Aussicht gestellte Ertüchtigung des Flusses wurde bis heute nicht umgesetzt. Die extremen Niedrigwasser der vergangenen Jahre leisten ihren Beitrag zur Verschärfung der Situation.

Hafen steht gut da, weil es über die Schiene funktioniert

Entsprechend geht Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann davon aus, dass es „auf viele Jahre hinaus nicht gerechtfertigt sei, solch einen Kran vorzuhalten“. Daher müsse die Stadt „vertretbare Risiken“ eingehen, die mit dem Verkauf verbunden wären.

Ziel ist es laut Beschluss der Stadtverordneten, den Kran bis zum 30. Juni 2021 zu einem Preis von 1 150 000 Euro zu verkaufen. Da die Fördermittelbindung erst 2024 ausläuft, muss die Stadt rund 500 000 Euro an das Land zurückzahlen. Der Rest plus weitere rund 9000 Euro aus der Stadtkasse würde zur Deckung der 2014 aufgebrachten Eigenmittel benötigt, um am Ende plus minus null dazustehen.

Mit der Entwicklung des Elbeports unter dem seit 2016 fungierenden Mehrheitseigner, der Eisenbahngesellschaft Potsdam, ist die Stadt dennoch sehr zufrieden. „Der Hafen steht trotzdem gut da, weil die Schiene funktioniert“, sagt Hermann. Zahlen auf der Internetseite von Elbeport belegen das.

Güterumschlag im Elbeport hat sich mehr als verdoppelt

Der Umschlag hat sich demnach in den Jahren 2015 bis 2018 mehr als verdoppelt und der Trend hält an. Befördert werden die Güter hauptsächlich in Containern, die wiederum mit Spezialfahrzeugen, den so genannten Reach-Stackern (Greifstaplern) auf dem Gelände bewegt werden. Auch hierfür kann der Hafenkran mit seinem Zubehör nicht genutzt werden.

Güterumschlag im Wittenberger Industriegebiet Süd. Für die Container kommt ein Greifstapler zum Einsatz. Der Kran könnte dafür nicht verwendet werden. Quelle: Stephanie Fedders

Sollte es mit dem Verkauf etwas werden, will die Stadt Geld in den Ausbau des Schienennetzes im Industriegebiet Süd stecken und eine zusätzliche Weiche verlegen lassen, um damit die bahnverkehrliche Infrastruktur zu stärken. „Wir tun gut daran, auf die Schiene zu setzen. Der Hafen bleibt ein Erfolgsprojekt“, warb Oliver Hermann um Zustimmung, die es dann auch einstimmig von den Stadtverordneten gab.

So wird sich der Elbeport noch stärker entwickeln von einem „Hafen mit Bahnanschluss zu einem Güterbahnhof mit Wasseranschluss“ ( Oliver Hermann). Die Zeichen stehen also weiterhin auf „Schienenfahrzeuge haben Vorrang“.

Von Stephanie Fedders