Karneval in der Prignitz - Helau in Karstädt: Karneval Club startet in Saison – Bürgermeister übergibt Schlüssel

Mit viel Konfetti, Musik und Partystimmung haben die Karnevalisten das Kommando in Karstädt übernommen. Pünktlich um 11.11 Uhr hat Bürgermeister Udo Staeck am Donnerstag den symbolischen Schlüssel an das Prinzenpaar überreicht.