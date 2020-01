Karnevalisten aus Berge erobern das Kanzleramt

Berge

Großer Auftritt für die Karnevalsgesellschaft Berge ( KGB): Am Mittwoch, 22. Januar, wird eine Abordnung des Vereins stellvertretend für alle Mitglieder des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburg am Empfang der Tollitäten aus der ganzen Republik im Kanzleramt teilnehmen.

Besuch im Kanzleramt wie ein Sechser im Lotto

KGB-Vizepräsidentin Madeleine Dierke konnte es gar nicht fassen, als kurz vor Weihnachten die Anfrage in der Prignitz einging. „Binnen drei Tagen mussten wir uns entscheiden“, erzählt Dierke. Die Antwort konnte nur „ja“ lauten, „das ist für uns wie ein Sechser im Lotto“.

Nach der Zusage stellte sich die Frage, wer nach Berlin fährt. Die Wahl fiel auf das aktuelle Prinzenpaar Franziska die Erste und Randy der Erste. Sie werden begleitet von Pauline Ullmann und Lilly Keck aus der Funkengarde. Letztere wurde unter den 22 Nachwuchstänzern ausgelost und von der Schule befreit. Die anderen haben sich für den Tag Urlaub genommen. Was sie erlebt haben, werden sie bestimmt auf der ersten Veranstaltung des KGB am 25. Januar in Perleberg berichten. Für die Veranstaltung gibt es noch Karten, die Auftritte in Berge sind ausverkauft.

Von Stephanie Fedders