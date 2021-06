Karstädt: Betrunkener droht, Familie zu erschießen

Karstädt

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zu Sonnabend gedroht, in der Stavenower Straße in Karstädt seine Familie und weitere Leute zu erschießen. Polizisten nahmen den 45-Jährigen in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm ein Wert von 1,68 Promille, teilte die Polizei mit.

Ruhestörender Lärm gegen 2.15 Uhr

Die Beamten waren gegen 2.15 Uhr wegen mehrfach ruhestörenden Lärms zu dem Grundstück gerufen worden. Dort konnten die Polizisten auch zunächst für Ruhe sorgen.

Kurze Zeit später musste die Polizei erneut einschreiten, „da der 45-Jährige plötzlich drohte seine Familie und alle Anderen zu erschießen“. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline