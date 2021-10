Karstädt

Die Regale sind bis oben hin prall gefüllt – mit Kleidung, Geschirr, Büchern und einiges mehr. Knapp 34 Quadratmeter misst der neue Umsonstladen in Karstädt. Seit zweieinhalb Monaten ist er dort in der Marktpassage zu finden. „Wir sind froh, dass wir hier ein neues Domizil für uns gefunden haben“, sagt Gründerin Janine Eckel. Noch bis Ende Oktober 2020 war der Laden in der Grundschule im 15 Kilometer entfernten Berge untergebracht. Der Umzug war für die Initiatoren eine gewaltige Umstellung.

Prignitzer Umsonstladen ist zwölf Jahre alt

Binnen vier Wochen musste der Umsonstladen inmitten der Corona-Pandemie aus der Grundschule in Berge ausziehen. Das Amt benötigte den Platz, um die Klassen teilen und den nötigen Abstand einhalten zu können. Das war ein herber Einschnitt für Janine Eckel, die genau dort das Projekt des Umsonstladens vor zwölf Jahren gestartet hatte. Auf einmal standen sie und ihre derzeit zehn ehrenamtlichen Helfer ohne eine feste Bleibe da.

Ein neues Domizil zu finden war für sie nicht leicht. „Wir sind auf eigene Faust losgezogen, um nach passenden Räumlichkeiten zu suchen“, sagt Janine Eckel. Dabei hätte sie wenig Unterstützung von den umliegenden Städten und Gemeinden erfahren. Ihr war es wichtig, in der Region zu bleiben – in Berge, Perleberg oder Karstädt. Es sollten zehn Monate vergehen, bis der Umsonstladen vor zweieinhalb Monaten wieder eröffnen konnte, wenn auch mit Abstrichen.

Viele Stammkunden und Laufkundschaft in Karstädt

„Mittlerweile haben wir uns gut eingelebt. Viele Stammkunden sind dem Umsonstladen treu geblieben. Hinzu kommt nun auch Laufkundschaft“, sagt Janine Eckel. Doch was fehlt ist Platz: In der Grundschule in Berge stand eine doppelt so große Fläche zu Verfügung, hinzu kamen zwei Räume als Lager. Darauf müssen Janine Eckel und ihr Team nun verzichten. „Wir mussten vieles aussortieren, um hier alles unterbringen zu können.“ Über 50 vollgepackte Kisten zogen von Berge nach Karstädt um.

Janine Eckel bekommt Unterstützung von vielen ehrenamtlichen Helfern – hier mit Manuela Altrock (l.) und Michaela Kleier (r.). Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das Konzept des Umsonstladens hatte sich Janine Eckel damals aus den Großstädten Berlin und Hamburg abgeschaut. Die Kunden bringen neue Dinge für den Laden mit und können im Gegenzug Sachen kostenlos mitnehmen. Im Gegensatz zu anderen Sozialboutiquen oder Kleiderkammern müssen die Kunden hier keine Bedürftigkeit nachweisen. Das hat für die Initiatoren oberste Priorität. „Bei uns sind alle willkommen.“ Und das seien vor allem auch jüngere Menschen, was Janine Eckel erstaunt, und Familien mit Kindern, aber auch Alleinstehende und Senioren.

Umsonstladen finanziert sich durch Spenden

Im Umsonstladen ist fast alles zu finden, was im Haushalt gebraucht wird. Allein Elektrogeräte werden in der Regel nicht entgegengenommen. Ansonsten ist nahezu alles dabei, was der Alltag hergibt: von Deko-Artikeln über Kinderspielzeug bis hin zu Werkzeug – und das allein nach dem Motto „tauschen und verschenken“. Einnahmen generiert der Umsonstladen nicht, er finanziert sich ausschließlich über Spenden. Und die sind nun umso wichtiger: In der Grundschule in Berge kostete die Miete noch 50 Euro, jetzt sind es 300 Euro.

Der Umsonstladen in der Marktpassage in Karstädt hat dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr sowie jeden zweiten und vierten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet – in direkter Nachbarschaft zu Kik, Penny, einer Apotheke und einem Getränkemarkt. Zu finden ist der Umsonstladen auch in den sozialen Medien sowie unter www.umsonstladen-prignitz.de. Janine Eckel ist unter Telefon 0151/40391983 zu erreichen.

