Perleberg

Von einem in der Perleberger Hopfenstraße abgestellten Daewoo ist am Mittwoch oder Donnerstag das Kennzeichen PR-GM 560 gestohlen worden. Das hat die Prignitzer Polizeidienststelle am Sonntag vermeldet.

Außerdem wurde am Donnerstagvormittag im Schwarzen Weg auf dem Parkplatz eines Discounters das Kennzeichen PR-AU 90 gestohlen. Es befand sich an einem Krad der Marke Suzuki.

Anzeige

In beiden Fällen wurde die Fahndung nach den Kennzeichen eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline