Annika Richter aus Perleberg ist die Kinder- und Jugendbeauftragte in der Prignitz. Die Mitglieder des Kreistages haben sie vor knapp einem Jahr berufen – inmitten der Corona-Pandemie. Im MAZ-Interview berichtet die 21-Jährige von spannenden, aber auch anstrengenden zwölf Monaten in dieser ehrenamtlichen Funktion, was sie bisher für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis erreicht hat und welche Ziele sie verfolgt.

Seit knapp einem Jahr sind Sie die Kinder- und Jugendbeauftragte in der Prignitz. Wie sahen Ihre ersten Wochen und Monate in dieser Funktion aus?

Zuerst einmal habe ich mich per ­E-Mail an die Städte und Gemeinden in der Prignitz gewandt und mich vorgestellt. Persönliche Treffen waren zu dieser Zeit wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Im Anschluss habe ich mich bei einer Vielzahl von Beteiligten gemeldet, die im Landkreis mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sei es beim Kreisjugendring oder offenen Kinder- und Jugendtreffs.

Sind Sie die erste Kinder- und Jugendbeauftragte im Landkreis?

Ja, zuvor gab es das nicht. Grundlage für den Kinder- und Jugendbeauftragten ist der Paragraf 18a der Kommunalverfassung in Brandenburg. Dieser regelt die Jugendarbeit in Politik und Verwaltung und schreibt die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen vor. Daraufhin hat der Landkreis die ehrenamtliche Stelle ausgeschrieben, woraufhin ich mich beworben hatte.

Wie ist der Landkreis aus Ihrer Sicht bei den Belangen von Kindern und Jugendlichen aufgestellt? Braucht es überhaupt einen Kinder- und Jugendbeauftragten?

Ich denke schon, dass es einen Kinder- und Jugendbeauftragten in der Prignitz braucht. Ein gutes Beispiel dafür ist derzeit das Projekt einer Dirtbahn in Perleberg. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich einen Platz mit Rampen zum BMX-Fahren. Das ist derzeit in der Politik ein Thema, wo aber auch die Kinder- und Jugendlichen mitreden sollen. Das möchte ich unterstützen und suche gerade den Kontakt dahin. Ich versuche die Mitwirkung zu stärken und zu vermitteln. Dafür können die Kinder und Jugendlichen auch jederzeit auf mich zukommen.

Der Kinder- und Jugendbeauftragte in der Prignitz soll die „Wahrung, Stärkung und Durchsetzung der Interessen von Kindern und Jugendlichen unterstützen“. Was bedeutet das genau?

Als Kinder- und Jugendbeauftragter sollte man voll und ganz hinter den Interessen von Kindern und Jugendlichen stehen, ihnen ein Gehör schenken und ihre Wünsche aufnehmen, darüber sprechen. Das geht aber nur gemeinsam mit allen Generationen in der Prignitz. Zusammen muss man schauen, wie die Ziele und Interessen der jungen Leute besser vertreten werden und wie sie ihre Zukunft selbst mitgestalten können.

An einem Kinder- und Jugendbeauftragten haften viele Anforderungen. Was sollte man für diese Tätigkeit mitbringen?

Man sollte generell ein Interesse für die Belange von Kindern und Jugendlichen haben, sich in sie hineinversetzen können. Ich bin noch relativ jung und denke, dass ich einen guten Draht zu ihnen finden kann. Gleichzeitig blicke ich auf meine Kindheit und Jugend zurück und überlege, was mir damals gefehlt hat was man verbessern könnte.

Zur Person Anika Richter ist gebürtige Perlebergerin. Sie studierte Kindheitspädagogik an der Hochschule Magdeburg/Stendal, dass sie im September abschloss. Seitdem ist die 21-Jährige beim SOS Kinderdorf in Wittenberge tätig. Die Funktion der Kinder- und Jugendbeauftragten übernahm Annika Richter im Dezember 2020, nachdem sie die Mitglieder des Kreistages berufen haben. Zuvor hatte der Landkreis die ehrenamtliche Stelle ausgeschrieben, auf die man sich bewerben konnte.

Was waren Ihre Intentionen, sich für diese Tätigkeit zu bewerben?

Ein Grund dafür war mein Studium. Ich habe Kindheitspädagogik an der Hochschule Stendal/Magdeburg studiert und arbeite jetzt beim SOS Kinderdorf in Wittenberge. Während meiner Zeit des Studiums habe ich verschiedene Strategien erlernt, Projekte anzugehen und erfolgreich durchzusetzen. Das möchte ich jetzt als Kinder- und Jugendbeauftragte umsetzen.

Als Kinder- und Jugendbeauftragter ist man ein Bindeglied zwischen den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, der Kreisverwaltung und Politik. Wie genau funktioniert das in der Prignitz?

Ich bin ehrenamtlich tätig und vom Landkreis berufen, arbeite jedoch unabhängig von der Kreisverwaltung, der Politik und den Trägern. Ich schaue nach aktuellen Themen, die die Kinder und Jugendlichen in der Prignitz betreffen. Ich nehme an Ausschüssen in den einzelnen Kommunen teil und schaue, inwiefern ich die Interessen der jungen Prignitzer vertreten kann, und arbeite dann mit den Kindern und Jugendlichen sowie allen weiteren Beteiligten eng zusammen.

Die Themenfelder für Kinder und Jugendliche sind in der Prignitz breit gefächert. Wo setzen Sie ihre Schwerpunkte? Konnten Sie davon schon erste Sachen in die Tat umsetzen?

Durch die Corona-Pandemie war die erste Zeit als Kinder- und Jugendbeauftragte in der Prignitz sehr schwierig. Erst jetzt fängt das alles so langsam an. Es gibt einige Projekte in den Städten und Gemeinden, die von Kindern und Jugendlichen initiiert wurden, die ich intensiv verfolge. Jedoch dominiert auch weiterhin die Corona-Pandemie.

Wie geht es den Kinder- und Jugendlichen in der Pandemie? Welche Probleme beschäftigen sie im Moment?

Die Corona-Pandemie ist unter den Kindern und Jugendlichen in der Prignitz nach wie vor ein großes Thema. Wie kann man sich treffen? Was kann man in der Freizeit machen? Vor allem in der Anfangszeit drehte sich vieles um den Onlineunterricht, als die Schulen noch geschlossen waren. Viele soziale Kontakt gingen dadurch verloren. Das hat sich selbstverständlich auf die Kinder und Jugendlichen ausgewirkt. Das habe ich auch selbst gemerkt. Zu dieser Zeit steckte ich noch voll im Studium, doch die meiste Zeit saß man allein zu Hause vor dem Bildschirm.

Wie sehen Ihre Pläne als Kinder- und Jugendbeauftragte in der Zukunft aus? Bitte geben Sie einen kleinen Einblick in Ihr Konzept.

Als nächsten Schritt plane ich einen Onlineauftritt für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis – zum einen auf der Seite des Landkreises, zum anderen in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram dort, wo die Jugendlichen zu finden sind. Darüber möchte ich über aktuelle Themen sprechen und wichtige Infos weitergeben. Gleichzeitig ist es eine gute Möglichkeit auf Dinge aufmerksam zu machen, die oft zu kurz kommen, wie zum Beispiel der 20. November, der Tag der Kinderrechte. Das möchte ich mehr in den Fokus rücken.

Zu den Aufgaben des Kinder- und Jugendbeauftragten in der Prignitz gehört der „Aufbau und die Begleitung von unterschiedlichen Netzwerken, in denen Kinder und Jugendliche aktiv mitwirken können“. Wie ist da der aktuelle Stand?

Ein gutes Beispiel dafür ist das Jugendforum, ein Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen in der Prignitz. Regelmäßig organisieren sie aus diesem Netzwerk heraus Aktionen. Die bekannteste ist wohl der Christopher Street Day (CSD), der nächstes Jahr in Wittenberge stattfinden soll – aber auch der Kreisjugendring, der jetzt am Samstag den Kinder- und Jugendtag als Livestream im Internet veranstaltet.

Dreharbeiten für den Livestream zum Kinder- und Jugendtag in der Prignitz. Hier beim Verein EvaMigrA in Perleberg. Quelle: privat

Wo halten Sie die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in der Prignitz für besonders wichtig? Warum sollten wir Kinder und Jugendliche aktiv stark machen?

Kinder und Jugendliche sind ein großer Teil unserer Gesellschaft und sollten genauso viel Gehör finden, wie die Erwachsenen und ihre Interessen vertreten können, dürfen und sollen. Dadurch werden sie nicht nur gestärkt, sondern erlangen auch ein Selbstbewusstsein, wenn sie einen Erfolg verspüren und ihre Ziele umsetzen. Gleichzeitig werden sie auf das spätere Leben vorbereitet und lernen, wie die Politik funktioniert.

Von Marcus J. Pfeiffer