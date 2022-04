Kirche in der Prignitz - Kirchenfusionen in der Prignitz: Gegner kündigen weiteren Widerstand an

Die Initiative „Kirche im Dorf lassen“ aus der Prignitz will Ostern ein Konzept im Kampf gegen die Pläne der Landeskirche vorstellen und sich damit gegen die geplante Zusammenlegung kleiner Kirchengemeinden wehren. Anträge zur Rücknahme der Gesetze wurden durch die Synode der EKBO erst kürzlich abgelehnt.