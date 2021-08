Pritzwalk

Der evangelische Kirchenkreis Prignitz und die Arbeitsgemeinschaft Flucht, Migration und Integration im Kirchenkreis hatten für Montag um 17 Uhr gleich in mehrere Kirchen in der Prignitz und im Kreis Ostprignitz-Ruppin eingeladen. Während einer Andacht wurden in den einzelnen Kirchen Gebete für die Kinder, Männer und Frauen in Afghanistan gesprochen und Kerzen angezündet.

Damit wollte der Kirchenkreis nicht nur für die Menschen beten, sondern auch auf die aktuelle Situation in Afghanistan aufmerksam machen und dem Erschrecken, der Sorge und der Hilflosigkeit der Menschen vor Ort und der Einsatzkräfte, die dort tätig sind, Raum zu geben.

Pritzwalk, Perleberg und auch Kyritz machten mit

In den Kirchen von Perleberg, Wittenberge, Pritzwalk, dem Kloster Stift zum Heiligengrabe, Kyritz, Wusterhausen und Bad Wilsnack gab es am Montag eine solche Andacht. „Die jüngsten Ereignisse machen uns betroffen“, sagte Pritzwalks Pfarrer Holger Frehoff, „nichts ist gut in Afghanistan“, zitierte er kurz darauf Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland.

Holger Frehoff uns seine Frau, Pfarrerin Susanne Michels, organisierten in der Pritzwalker Sankt Nikolaikirche ebenfalls eine kleine Zusammenkunft. Der Kantor Christian Reishaus spielte dazu ausgewählte Stücke auf der Orgel.

An der Andacht in der Perlebeger Kirche nahmen auch afghanische Frauen und Männer teil, die jetzt in der Prignitz leben. Quelle: Bernd Atzenroth

„Heute werden im gesamten Kirchenkreis Gebete nach Afghanistan geschickt“, sagte Holger Frehoff, „wir sind vielleicht nicht viele, aber wir alle fühlen uns mit den anderen verbunden.“

Denn am Ende ging es viel mehr um die Geste als um eine randgefüllte Kirche. „Wir wollten einfach für die Menschen beten“, sagte Susanne Michels. Die Gebete für Afghanistan galten in erster Linie den Kindern, Frauen und Männern, die sich nach Frieden und Freiheit sehnten, die sich auf die Streitkräfte der Westmächte eingelassen und verlassen hatten und nun zurückgelassen werden.

Forderungen zu Afghanistan an die Politik

Gleichzeitig stellten die Mitglieder der einzelnen Kirchen klare Forderungen – unter anderem an die Politik. „Die Regierenden sollten ihrer Verantwortung nachkommen und sich ihrer Entscheidungen bewusst werden.“

Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen

Zudem appellierte Holger Frehoff im Namen des Kirchenkreises dafür, Ortskräfte aus Afghanistan sofort in Deutschland aufzunehmen und die Luftbrücke weiterhin aufrechtzuerhalten. Bei dem Gebet wurden auch konkrete Hilfsmöglichkeiten von Organisationen aus und für Afghanistan vorgestellt, an die sich Betroffene und jeder der helfen möchte, wenden können. „Es kommt auf jeden Einzelnen an“, sagte Holger Frehoff, „und jeder kann ganz einfach helfen.“

Von Julia Redepenning