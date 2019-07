Perleberg

Wenn Kirsten Tackmann über Themen spricht, die mit Landwirtschaft zu tun haben, dann ist die linke Bundestagsabgeordnete voll in ihrem Element. Das spürt man, als sie ihre diesjährige Sommertour vorstellt. Wie in jedem Jahr nutzt die Politikerin die parlamentarische Sommerpause zu Besuchen und Gesprächen in ihrem Wahlkreis.

Die Agrardialogtour ist daher eins von drei Elementen ihrer diesjährigen Tour. „Es gibt zu Recht einen kritischen Blick auf die Landwirtschaft“, sagt sie, „aber ich möchte gemeinsam mit Landwirten nach Lösungen suchen und sie nicht nur an den Pranger stellen.“ Eine Ursache für ihr Handeln sei der massive Preisdruck, unter dem die Landwirte stünden.

Beim Glyphosat sollte das Vorsorge-Prinzip gelten

Eine klare Meinung hat sie in der Glyphosat-Debatte. Hier gebe es zwei unterschiedliche wissenschaftliche Auffassungen. Nach der einen werde Glyphosat als krebserregend eingestuft, nach der anderen, etwa durch das Bundesinstitut für Risikobewertung ( BfR), nicht.

Abgesehen davon, dass Kirsten Tackmann das Fazit der BfR-Studie nicht teilt, findet sie, dass in Deutschland nach wie vor das Vorsorgeprinzip gelten müsse. Soll heißen: Solange nicht auszuschließen ist, dass Glyphosat Krebs verursacht, sollte es nicht auf Felder aufgebracht werden dürfen.

„Wir müssen den Wald naturgemäß entwickeln“

Schon am Dienstag hatte Kirsten Tackmann einen Termin mit dem Perleberger Revierförster Stefan Koepp. Hintergrund: Die Situation in den Wäldern ist aus ihrer Sicht besorgniserregend.

Auch dabei geht es um die Frage, ob und wann Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden – schließlich hat sich insbesondere der Borkenkäfer in den ausgetrockneten Wäldern massiv ausgebreitet.

„Wir müssen über präventiven Waldbrandschutz diskutieren“, findet Kirsten Tackmann angesichts der Häufung von Waldbränden. Vorbild kann dafür die für das ehemalige Bombodrom gefundene Lösung sein. „Jetzt fällt die Entscheidung für die nächsten Generationen“, sagt sie, „wir müssen den Wald naturgemäß entwickeln.“ Es dürfe auch nicht weiter auf Kosten der Forstleute gespart werden.

Mit der Gemeindeschwester unterwegs

Es gibt aber noch andere Themen, mit denen sich Kirsten Tackmann beschäftigt. So kümmert sie sich auf ihrer Tour auch um soziale Fragen, etwa indem sie am Donnerstag, 8. August, im Kyritzer Raum eine Gemeindeschwester bei der Arbeit begleitet. Um 17 Uhr folgt am gleichen Tag die Buchlesung „Gemeindeschwestern erzählen“. „Wir müssen bei der Gesundheitsvorsorge andere Wege gehen“, sagt sie.

Das dritte Standbein sind die Gespräche auf der Straße. In Wittenberge zum Beispiel ist Kirsten Tackmann am Mittwoch, 31, Juli, um 9 Uhr zur Sprechstunde auf dem Markt in Wittenberge, um 15 Uhr dann in ihrem Büro in Perleberg. Am Mittwoch, 7. August, steht sie in Pritzwalk (9 Uhr), Meyenburg (11.30 Uhr), Putlitz (13 Uhr) und Groß Pankow (15 Uhr) zu Sprechstunden unter freiem Himmel zur Verfügung. Um 18 Uhr besucht sie den Wahrbergeverein in Groß Woltersdorf, und um 19 Uhr ist sie beim Politischen Stammtisch in der Alten Mälzerei dabei.

Von Bernd Atzenroth