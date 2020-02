„Knolle sucht Kochtopf“ beim Prignitzer Forum der Regionalvermarktung

Pritzwalk

Jetzt hat das Kind auch einen Namen: Die Vorstellung der Vermarktungsstrategie für die Produkte aus der Region findet am 7. März unter dem Motto „Knolle sucht Kochtopf“ statt. Dahinter verbirgt sich das Prignitzer Forum der Regionalvermarktung, das von 11 bis 15 Uhr im Kulturhaus Pritzwalk stattfindet.

Kontakte knüpfen auf der Grünen Woche

An diesem Tag soll nicht nur das Konzept vorgestellt werden, das die CIMA Beratung und Management Gesellschaft aus Lübeck im Auftrag der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Storchenland Prignitz erarbeitet hat. Die Veranstaltung dient auch als Kontaktbörse für Erzeuger, Anbieter und Interessierte, die sich zu diesem Thema vernetzen wollen.

Wie wichtig der Aufbau von verlässlichen Strukturen für die Regionalvermarktung ist, zeigen auch die Anstrengungen in der Endphase des Projektes. Die Lenkungsgruppe mit Akteuren aus den Bereichen Landwirtschaft und Produktion, Tourismus, Wirtschaft und Kreisverwaltung wird sich kurz vor der Vorstellung des Konzeptes erneut treffen und die nächsten Schritte intensiv mit begleiten.

Als gute Gelegenheit, die Anstrengungen der vergangenen Monate zusammen zu fassen und kreisübergreifend für das Konzept zu werben erwies sich auch die Grüne Woche in Berlin. Während des Prignitz-Tages hatte Tourismusverbandschef Mike Laskewitz Vertreter der beiden Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin eingeladen, um Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Regionalentwicklungsgesellschaft bringt ihre Erfahrungen ein

Die beiden Regionalmanagerinnen Susanne Dorow und Margret Voelkel von der LAG nutzten ihren Auftritt und stellten die Strategie vor. Dabei waren auch Christian Fahner und Andrea Schneider von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG), die auf dem Gebiet bereits erfolgreich unterwegs ist. „Sie haben ihre Erfahrungen in unseren Prozess eingebracht“, sagte Margret Voelkel.

Das Ergebnis wird am 7. März vorgestellt. Wer bei „Knolle sucht Kochtopf“ mit seinem Angebot dabei sein möchte, sollte sich unbedingt bei der LAG in Perleberg in der Bäckerstraße 16 anmelden. Susanne Dorow und Margret Voelkel sind telefonisch unter 03876/30 78 770 oder per Mail unter info@leader-prignitz.eu zu erreichen.

Der Projektverlauf, Hintergrund und Ziele der Regionalvermarktung sind auf der Internetseite www.prignitz-erleben.de zu sehen. Hier besteht auch nach wie vor die Möglichkeit, regionale Angebote auf der interaktiven Landkarte einzutragen. 276 mal ist das bereits geschehen.

Von Stephanie Fedders