Königsgrab Seddin: Auf Englisch in die Bronzezeit

Seddin

Es tut sich etwas rund um das Königsgrab in Seddin. Vor Ort herrscht zwar winterliche Ruhe, aber hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen, um das historisch bedeutsame Gelände aufzuwerten.

Groß Pankow ruft zum Teilnahmewettbewerb auf

So hat die Gemeinde Groß Pankow jetzt zu einem öffentlichen Teilnahmewettbewerb aufgerufen, um die Mittel aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen“ entsprechend des Förderantrages einzusetzen.

Mitte Oktober war die Nachricht in der Prignitz eingetroffen, dass für die Aufwertung des Areals an den bedeutsamen Grabhügeln aus der Bronzezeit 16065 Euro dank der Unterstützung des Bundes zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde und die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises wollen das Geld zur Verbesserung der touristischen und musealen Infrastruktur nutzen. So steht es in der Ausschreibung der Verwaltung, die aktuell veröffentlicht ist.

In Seddin sollen die gleichen Materialien wie in Freyenstein verwendet werden

Gesucht werden Unternehmen, die zunächst Ideen präsentieren, wie eine Sitz- und Rastmöglichkeit in Sichtweite der Grabhügel aussehen könnte. Vorgegeben sind nur die Materialien, die verwendet werden müssen: Cortenstahl, Stahlbeton und Eichenholz für die Bänke und Tische.

„Damit haben wir auch schon im Archäologischen Park in Freyenstein gearbeitet“, begründet Gordon Thalmann, Sachbereichsleiter Denkmalschutz beim Landkreis, die Entscheidung. Somit könne ein einheitliches Erscheinungsbild an den zentralen archäologischen Orten in der Prignitz verfolgt werden.

Das Königsgrab von Seddin wird jetzt auf Englisch beworben

Einheitlich gestaltet sind ja auch die Broschüre sowie die einzelnen Flyer für die bedeutsamen archäologischen Stätten. Jetzt liegt für die „Zeitschätze der Prignitz“ auch das erste Infomaterial in Englisch vor. Es beschreibt den Stand der Ausgrabungen und die geschichtliche Einordnung des „Royal tomb Seddin“. Weitere Flyer für die anderen historisch herausragenden Orte sollen folgen.

Mike Laskewitz vom Tourismusverband greift das Thema Seddin auch im neuen Urlaubsplaner auf, der Anfang des Jahres erscheint. „Dann bewerben wir erstmals ein buchbares Angebot, das den Gästen die Geschichte vor Ort näher bringt“, verspricht der Geschäftsführer des Verbandes.

Informationen: www.zeitschätzeprignitz.de

Von Stephanie Fedders