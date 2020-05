Perleberg

Ein sechsjähriges Kind kokelte am Freitagvormittag auf der Skaterbahn in Perleberg in der Karlstraße mit Streichhölzern. Ein Holzstamm, welcher dort zu Dekorationszwecken und als Sitzgelegenheit lag, geriet in Brand. Eigene Löschversuche waren wirkungslos.

Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den brennenden Baumstamm löschen. Verletzt wurde niemand.

Es entstand geringer Sachschaden. Das Kind wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Von MAZ-online