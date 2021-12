Am Dienstag erfolgte der Start zur gemeinsamen Impfaktion des Kirchenkreises und des Krankenhauses Prignitz. Zum Auftakt kamen mehr als 150 Menschen nach Bad Wilsnack, um sich in der Wunderblutkirche immunisieren zu lassen.

Krankenhaus Prignitz on Tour: Impfmarathon unterm Kirchendach in Bad Wilsnack

