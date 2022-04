Perleberg

Homosexualität auf dem Land. Was bedeutet das eigentlich? Die Prignitz ist klein. Gefühlt kennt jeder jeden. Sind die Menschen hier genauso offen und tolerant wie in den Großstädten? Noch immer gibt es zu diesem Punkt große Unterschiede, wie sich im Gespräch mit Jessika Muhs herausstellt. Sie ist Geschäftsführerin des Kreisjugendrings in der Prignitz und Ansprechpartnerin für alle Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Kreis – kennt sie wie kaum eine zweite.

„Sie alle sind für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis da, gar keine Frage.“ Doch eine spezialisierte Anlaufstelle für junge Leute zu wichtigen Themen wie Selbstfindung, Homosexualität oder Geschlechtsidentifizierung, gibt es – anders als in Großstädten – hier auf dem Land nicht.

Kein Treffpunkt für homosexuelle Jugendliche

Die Prignitz teilt sich bei der Kinder- und Jugendhilfe in drei Bereiche auf: Die Berlin-Brandenburgische Landjugend (BBL) im Norden, die Jugendhilfe Nordwest-Brandenburg (JNWB) in der Mitte und das SOS-Kinderdorf im Süden. Sie bieten Schulsozialarbeiter und Freizeiteinrichtungen. Dort können sich Kinder und Jugendliche treffen, austauschen und an Angeboten teilnehmen.

Einen Treffpunkt, speziell für homosexuelle Jugendliche oder junge Erwachsene, allgemein für Menschen, die sich der LGBTQ-Community zuordnen, gibt es in der Prignitz allerdings nicht. „Das heißt aber nicht, dass es für sie keine Ansprechpartner gibt“, sagt Jessika Muhs. Sie haben ihren Sitz halt nur nicht in der Prignitz, sind aber dennoch anderweitig zu erreichen.

Schulsozialarbeiter sind wichtiger Ansprechpartner

„Es gibt Beratungsstellen und sogar Psychologen speziell für diesen Bereich“, sagt Jessika Muhs. Das gilt sowohl für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene, als auch für Eltern und ältere Menschen, die sich derzeit mit diesem Thema aus welchem Grund auch immer auseinandersetzen und dabei Unterstützung von Experten brauchen.

Wie wichtig solch eine begleitende Hilfe ist, einen festen Ansprechpartner zu haben, erlebt Simone Mößner fast jeden Tag nur zu gut. Sie ist Schulsozialarbeiterin für die Jugendhilfe Nordwest-Brandenburg an der Rolandgrundschule und Schule an der Stepenitz in Perleberg. „Es ist wichtig, dass Thema Homosexualität zu thematisieren, im Unterricht oder in Projekttagen, das machen wir regelmäßig.“

Kinder und Jugendliche: Wenig Toleranz untereinander

Simone Mößner berichtet, dass es unter den Jugendlichen oft an Toleranz fehlt. Es fallen Schimpfwörter, bis hin zur Ausgrenzung und das nur, weil vielleicht einer aus der Klasse nicht ins gesellschaftliche Sinnbild der anderen passt. „Vielleicht liegt es daran, dass sie Angst haben, vor dem nicht Erklärbaren“, mutmaßt Simone Mößner und hat gleichzeitig Verständnis dafür, dass nicht jeder damit umgehen kann.

Sie konnte in der Vergangenheit dahingehend einige Erfahrung sammeln, Kinder und Jugendliche in schwierigen Phasen ihres Lebens zu begleiten. „Wichtig ist, dass sie auf uns zukommen, bevor wir handeln“, sagt sie und ruft dazu auf, sich rechtzeitig zu melden. Das sei nicht leicht, aber wichtig, um eine Toleranz und Akzeptant zu schaffen.

Dieser Weg ist aber alles andere als leicht. Man trifft auf reichlich Widerstand, erzählt Simone Mößner. Das fängt schon bei der Umkleide im Schwimmbad oder beim Sportunterricht an und geht hin bis zum Namen auf dem Abschlusszeugnis. Die Bürokratie in Deutschland hindere oftmals die Toleranz innerhalb der Gesellschaft, so Simone Mößner.

CSD Prignitz im Juni in Wittenberge

Damit sich daran etwas ändert, gibt es Veranstaltungen wie zum Beispiel das jährliche Integrationssportfest in Wittenberge oder aber auch den Christopher Street Day. Dieser soll in diesem Jahr am 18. Juni erstmals mit einer Demonstrationsparade durch Wittenberge stattfinden und für alle Menschen zum „Safeplace“, also einen sicheren Ort werden, um so zu sein, wie man sich fühlt und leben will – ohne Ausgrenzung und Diskriminierung.

„Das Thema rückt immer weiter in den Fokus“, sagt Jessika Muhs, die zugleich auch im Organisationsteam des CSD ist. Der Landesjugendring hat dafür sogar extra eine Fachstelle Vielfalt geschaffen, um die Kinder- und Jugendarbeit, darunter auch in der Prignitz, dahingehend für die Zukunft zu stärken.

