Kreiskrankenhaus Prignitz: 1000 Termine für Corona-Impfungen vergeben

Perleberg

Es war ein denkwürdiger Tag, Ende Januar 2020, als das Ärztehaus am Kreiskrankenhaus in Perleberg eingeweiht wurde. Das Corona-Virus war noch weit weg und die beiden hier niedergelassenen Ärzte Thomas Telschow und Bela Matthias Lieb konnten sich der uneingeschränkten Aufmerksamkeit der Gäste sicher sein.

Kreiskrankenhaus Prignitz: Das Ärztehaus in Perleberg wird wieder zur Impfstelle

Treffpunkt war der große Konferenzraum im Erdgeschoss, der vermietet werden kann und Platz bieten soll für Fortbildungen und Veranstaltungen. An die Nutzung als Impfstelle dachte damals noch kein Mensch. Heute ist das Krankenhaus froh, genau für dieses Angebot auf das Ärztehaus zurückgreifen zu können.

Und das wird schon in der kommenden Woche der Fall sein. Zum wiederholten Mal, denn das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen viel Zeit investiert, um den Prignitzern erneut Termine für die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung anbieten zu können.

„Jede Impfung trägt dazu bei, die Hospitalisierungsrate zu drücken und somit weniger Covid-Patienten zu versorgen“, sagt Geschäftsführer Karsten Krüger, der stolz darauf ist, dass viele Kollegen mit anpacken, um den hohen logistischen Aufwand der Vorbereitung zu bewältigen.

Das Kreiskrankenhaus Prignitz hat bereits 1000 Termine für Corona-Impfungen vergeben

Seit Mittwoch ist die Telefon-Hotline freigeschaltet, über die Termine koordiniert werden. Die Nachfrage ist so hoch, dass die Zeitfenster am 24. November bereits ausgeschöpft sind. Freie Kapazitäten gibt es noch vom 7. bis zum 9. sowie am 15. Dezember.

Mehr als 1000 Termine wurden bereits gebucht, 500 können noch vergeben werden. Dafür sind ab Montag, 22. November, in der Zeit von 9.30 bis 14 Uhr die Leitungen unter 03876/30 56 78 und 30 56 79 freigeschaltet.

Krankenhaus-Geschäftsführer Karsten Krüger lobt die hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter

„Wir wollen versuchen, in kürzester Zeit so viele Menschen wie möglich zu impfen und damit unseren Beitrag als Krankenhaus für die Bevölkerung zu leisten“, erklärt Karsten Krüger, der jeden Tag mit seinem Team auch auf die aktuelle Entwicklung der Bettenbelegung mit Corona-Erkrankten – am Freitag waren es neun Frauen und Männer – und den Bedarf an Tests für Mitarbeiter, Patienten und die Bürger reagieren muss.

Trotz der seit Monaten andauernden Mehrbelastung seien alle Mitarbeiter motiviert und helfen, wo sie können, freut sich Karsten Krüger und lobt die Belegschaft: „Es ist schon ein ganz gutes Zusammengehörigkeitsgefühl.“

Informationen zum Testangebot und zur aktuellen Besucherregelung stehen auf der Internetseite unter www.krankenhaus-prignitz.de

Von Stephanie Fedders