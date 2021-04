Kreiskrankenhaus Prignitz: Eine Büste für Regine Hildebrandt

Perleberg

Der Blick zurück ist jetzt in Bronze gegossen. In Erinnerung an Regine Hildebrandt steht zwischen dem Ärztehaus am Krankenhaus in Perleberg und dem Montessori-Kindergarten seit Montag eine Büste des Prignitzer Künstlers Bernd Streiter, die Brandenburgs ehemaliger Sozialministerin gewidmet ist.

Am Ärztehaus in Perleberg steht jetzt eine Büste von Regine Hildebrandt

Aufgestellt anlässlich ihres 80. Geburtstags am 26. April und in Verbundenheit mit einer ungewöhnlichen Politikerin, die sich um den Neubau des Kreiskrankenhauses am jetzigen Standort verdient gemacht hat. Ihr unermüdlicher Einsatz sei eine Mahnung an uns alle, sich einzubringen, sagte Landrat Torsten Uhe bei der Enthüllung.

Hat einen Platz bekommen zwischen Ärztehaus und Kindergarten: Die Büste von Regine Hildebrandt, entworfen von Bernd Streiter. Quelle: Stephanie Fedders

Hildebrandts Verdienst ist auf einem Foto festgehalten, veröffentlicht in der Chronik des Kreiskrankenhauses, die zehn Jahre nach dem Neubau im Jahr 2013 erschien. Es zeigt die gebürtige Berlinerin, die ihre Herkunft so selbstbewusst wie sympathisch mit jedem einzelnen gesprochenen Satz zum Ausdruck brachte, neben dem damaligen Prignitzer Landrat Hans Lange beim Spatenstich am 1. Juli 1999.

Die Ministerin hatte den Bewilligungsbescheid für Fördermittel in Höhe von 109 Millionen D-Mark mitgebracht, die in die damals größte Baustelle Brandenburgs fließen sollten.

Hildebrandt und Lange – zwei Menschen und Macher, die bis heute für das Engagement gelobt werden, welches oftmals den richtigen Nerv bei den Bürgern traf. Bei dem weniger die Frage nach dem „ob“, sondern eher nach dem „wie“ im Vordergrund ihres Handelns stand.

Regine Hildebrandt hatte sich für den Krankenhaus-Neubau in Perleberg stark gemacht

„Regine Hildebrandt hat den Mut gehabt, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was man machen darf“, sagte Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer Karsten Krüger am Montag. Er erinnerte an Hildebrandts Ausspruch, der sich auch auf der Tafel unter der Büste wiederfindet: „Wer sich nicht bewegt, hat schon verloren.“

Ein Satz, der bei den Herausforderungen des Krankenhauses aktueller denn je ist. Nicht kleiner werden wollende bürokratische Hürden sorgen für eine zusätzliche Belastung aller Mitarbeiter bei der Bewältigung der Pandemie, deren Ursachen auch in den Vorgaben aus dem zuständigen Ministerium in Potsdam liegen.

Das Kreiskrankenhaus Prignitz braucht mehr Platz auf der Kinderstation

Wie wäre Regine Hildebrandt mit dieser Situation umgegangen, die mit nur 60 Jahren am 26. November 2001 verstarb? Sie wäre sich wohl treu geblieben und hätte nach praktischen Lösungen gestrebt. Lösungen, die auch für die Zeit nach Corona gesucht werden. „Sagt mir nicht, dass es nicht geht“, lautet eines ihrer bekannten Zitate.

Ganz konkret: Das Krankenhaus braucht mehr Platz und verfolgt das Ziel, die Kinderstation zu vergrößern. Ein Wunsch, den Ministerpräsident Dietmar Woidke bei seinem Besuch am 18. Dezember 2019 vernommen und mit den Worten kommentiert hat: „Das Land wird seinen Beitrag leisten.“

Bis heute stellt sich allerdings die Frage ob, und nicht wie.

Von Stephanie Fedders