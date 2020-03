Sperrzone Kreiskrankenhaus Prignitz: Viele Besucher müssen draußen bleiben

Perleberg

So eine Situation hat es im Kreiskrankenhaus Prignitz auch noch nicht gegeben. Zwei Aufsteller am Haupteingang, dazu große Plakate an den Glasscheiben der Drehtür erklären auf Deutsch und Englisch die derzeit geltenden Einschränkungen.

Robert-Koch-Institut gibt die Regeln vor

Es sind drastische Worte, mit denen die Besucher in der Dobberziner Straße in Perleberg derzeit empfangen werden. „Achtung“ und „ Besuchsverbot“ weisen auf die notwendigen Anti-Corona-Maßnahmen hin.

Nicht zu übersehen, die Hinweise am Eingang zur Klinik. Quelle: Stephanie Fedders

Wer das Haus betritt, wird durch Absperrungen am Weitergehen gehindert. Mitarbeiter fragen nach dem Grund des Besuches oder lassen sich die Dienstausweise zeigen. Ohne triftigen Grund kommt keiner durch.

Die derzeitige Situation und der Kampf gegen die Ausbreitung des Virus lassen nur wenige Ausnahmen zu. Nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts wurden die Regeln „immer wieder angepasst“, erklärt Geschäftsführer Karsten Krüger.

„Maßnahmen stoßen auf Verständnis“

Viele Angehörige oder Freunde, die nicht durchgelassen werden, geben stattdessen Pakete für die Patienten ab. „Insgesamt stoßen unsere Maßnahmen auf breites Verständnis“, bilanziert Krüger nach einer Woche voller Restriktionen.

Im ganzen Haus wurden Abläufe auf den Prüfstand gestellt, nicht lebensnotwendige Operationen abgesagt und das Personal neu eingeteilt. Auch die Frauen und Männer der Schule für Gesundheitsberufe helfen mit und bekommen ganz neue Einblicke. „Das dritte Ausbildungsjahr wird gerade in Beatmung geschult“, berichtet Jacqueline Braun, Referentin für Marketing und Kommunikation. „Alle gucken, wo sie sich einbringen können.“

Obwohl größtenteils alles geregelt sei, gebe es immer noch Details zu klären. Dafür trifft sich jeden Morgen um 8 Uhr die „Kerngruppe Corona“. „Hier werden die genauen Abläufe besprochen, damit im Haus alles funktioniert“, schildert Jacqueline Braun.

Intensivbetten von acht auf 14 aufgestockt

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, hat die Klinik ihre Betten auf der Intensivstation von acht auf 14 aufgestockt. Prignitzer, die an Covid 19 leiden, mussten hier bislang noch nicht behandelt werden. „Bis heute wurde noch keiner unserer Patienten positiv getestet“, weiß Karsten Krüger.

Die weitaus größere Herausforderung liegt derzeit in der Bereithaltung der notwendigen Schutzkleidung. Täglich wird der Landkreis über den Bestand an Handschuhen, Masken und Kittel informiert.

Obwohl die Klinik auf bewährte Lieferanten setzt, machen sich die Engpässe bemerkbar. „Auch als langjährige Kunden erhalten wir nur geringe Mengen“, beklagt Karsten Krüger. Unseriöse Angebote kursieren im Internet, bis zu 600 Prozent Preissteigerung werden verlangt.

Schutzkleidung nur gegen Unterschrift

Um dennoch über die Runden zu kommen, mahnt Krüger den behutsamen Umgang mit Schutzkleidung an. Obwohl aktuell ein Paket mit 28 000 Stück Mundschutz eingetroffen ist, sind die Mitarbeiter angehalten, die Materialien, die immer nur für den einmaligen Gebrauch gedacht sind, lediglich in sensiblen Bereichen einzusetzen.

„Der Nachschub an Handschuhen ist immer noch problematisch“, sagt Jacqueline Braun. In den kommenden Tagen sollen wieder Schutzkittel geliefert werden. Unterstützung kommt von der Lebenshilfe Prignitz. Mitarbeiterinnen der Werkstätten in Wittenberge nähen gerade 500 Stück Mundschutz.

Verteilt wird die Ausrüstung in diesen Tagen nur über die Apotheke des Krankenhauses. „Und dann auch nur gegen Unterschrift“, erklärt Jacqueline Braun. Schließlich weiß noch keiner, wie lange der Ausnahmezustand anhält.

Von Stephanie Fedders