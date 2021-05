Perleberg/Pritzwalk

Nach fünf scheinbar endlosen Monaten Online-Unterricht in der Kreismusikschule Prignitz kehrt nun wieder Leben und Musik in die Räume der Standorte Perleberg, Pritzwalk und Wittenberge zurück. „Alle Lehrer freuen sich auf ein bisschen Normalität im Unterrichtsalltag“, sagt Musikschulleiter Alexander Girsch.

Bis zum 10. Mai fand der Unterricht am Instrument nämlich ausschließlich übers Internet statt. Das beanspruchte natürlich alle sehr und so ist die Freude von Schülern und Lehrern groß, endlich wieder gemeinsam zu musizieren. Große Ensembles und Tanzgruppen dürfen zwar noch nicht wieder proben, aber der Einzelunterricht ist wieder möglich. So ist immerhin eine Perspektive für die Zukunft gegeben.

Auch dem Nachwuchs kann man das Erlernen eines Instrumentes wieder schmackhaft machen. Dass in der Zeit des Onlineunterrichts niemand mit dem Instrumentalunterricht beginnen kann, ist schließlich klar. Nun freuen sich die Kollegen der Musikschule sehr auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Interesse haben, ein neues Instrument zu erlernen. Ab sofort besteht diese Möglichkeit wieder in allen Fächern.

Klarinette und Saxofon stehen im Mittelpunkt

In diesem Monat möchten die Musikschulkollegen deshalb die Gelegenheit nutzen, auf zwei Instrumente besonders aufmerksam zu machen: die Klarinette und das Saxofon. Mit den beiden tief in der Prignitz verwurzelten Kollegen Peter Jekal und Frank Leu unterrichten in diesen Fächern zwei Personen, die sich durch ihre starke musikalische Präsenz in der Region einen Namen gemacht haben. In der Big Band- und Unterhaltungsmusik kommen ihre Schüler oft zum Einsatz.

Beide Instrumente, die Klarinette und das Saxofon, sind vom Aufbau her und in der Ausübung sehr ähnlich. Der Klang allerdings ist unterschiedlich: Während die Klarinette einen durchaus weichen, klaren und gepflegten Klangcharakter hat – vielleicht hat Sergei Prokofjew deshalb in seinem musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ die Katze durch die Klarinette vertont – , ist das Saxofon variabler.

Man kann dem Instrument sehr unterschiedliche Klangfarben entlocken, die bisweilen auch schon einmal anpackender sein können. Jedem sind bestimmt die zahlreichen Lieder bekannt, in denen das Saxofon ganz unterschiedliche Solo-Funktionen ausübt. So zum Beispiel in der Titelmusik des Films „Dirty Dancing“. Beide Instrumente finden ihre Einsatzgebiete aber nicht nur in der Unterhaltungsmusik, sondern auch in der klassischen Musik wie etwa im Orchester. Dort kommen Klarinette oder auch das Saxofon meist als Solo-Instrument zum Einsatz.

Wer jetzt Lust auf diese oder andere Instrumente bekommen hat, kann sich in der Musikschule Prignitz unter der Telefonnummer 03876/612227 mit den Lehrkräften in Verbindung setzen und zum Beispiel eine kostenlose Schnupperstunde vereinbaren.

Von MAZonline