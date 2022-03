Der Krieg in der Ukraine und die Folgen: Während die Helfer in Ostprignitz-Ruppin am Wochenende mehr als 400 Geflüchtete unterbringen mussten, ist die Lage in der Prignitz noch überschaubar. Nach Auskunft des Landkreises sind bisher rund 60 Menschen angekommen. Inzwischen wächst die Zahl an Angeboten für Unterkünfte.