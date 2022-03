Pritzwalk/Perleberg

Die Hilfsbereitschaft für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist groß. Binnen weniger Tage sind schon zahlreiche Spenden in der Sammelstelle der Stadtbibliothek in Pritzwalk eingegangen. Einwohner brachten neben Bettwäsche, Decken, Kinderspielzeug und Geschirr auch haltbare Lebensmittel, Kosmetika oder Windeln vorbei, informiert die Stadtverwaltung und dankt all denjenigen, die sich an der Aktion beteiligen.

Pritzwalker Spenden für die Kriegsflüchtlinge werden nun erfasst und sortiert

Die Spenden werden von den Mitarbeiterinnen der Bibliothek entgegengenommen und in einer Liste erfasst, um sie später bedarfsgerecht an die Menschen verteilen zu können. Erst am Montag wurde der Raum in der Sammelstelle mit mehreren Regalen ausgestattet, in denen die Spenden nun einsortiert werden können. Es sind auch Angebote für große Haushaltsgeräte und Möbel bei den Mitarbeiterinnen eingegangen, die bei Bedarf abgerufen werden können.

Die Stadtverwaltung hat eine detaillierte Liste erstellt, was genau in der Sammelstelle der Stadtbibliothek an Spenden entgegengenommen wird. Diese steht auch auf der Internetseite der Stadt unter www.pritzwalk.de und hängt auch vor Ort aus. „Im Moment geht es darum, die Wohnungen mit den wirklich notwendigen Dingen auszustatten“, so die Initiatoren. Gebraucht werden aktuell vor allem Lebensmittel, Hygieneartikel, auch für Kinder, und Babynahrung. Willkommen sind auch Gutscheine für die ortsansässigen Geschäfte.

„Wir bitten Sie, die Haushaltswäsche wie Handtücher und Bettwäsche vor dem Abgeben in der Sammelstelle unbedingt noch einmal zu waschen. Bitte spenden Sie nur gut erhaltene Wäschestücke, die von den Bedürftigen gleich verwendet werden können“, schreibt die Stadt Pritzwalk in ihrem Aufruf. Verzichtet werden sollte auf Spenden wie Blumenübertöpfe, Häkeldeckchen oder Schnaps- und Weingläser.

In der Sammelstelle in der Pritzwalker Stadtbibliothek wurden schon viele Spenden für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine abgegeben. Sie werden nun erfasst und einsortiert. Quelle: Sandra Wiedemann/Stadt Pritzwalk

Die Vermittlung von Wohnraum wird zentral über den Landkreis Prignitz abgewickelt. Wer eine Wohnung für ukrainische Kriegsflüchtlinge bereitstellen kann oder Flüchtlinge unterbringen will, kann sich in der Kreisverwaltung in Perleberg bei den beiden Mitarbeitern Korinna Baade-Dams oder Dominik Däubert melden unter der Telefonnummer 03876/713695 oder per E-Mail an ukrainehilfe@lkprignitz.de.

„Die Telefonnummer ist mehrfach mit Mitarbeitern der Kreisverwaltung hinterlegt, sodass die Anrufe ohne große Warteschleife entgegengenommen werden können“, teilt Beate Vogel aus dem Pritzwalker Rathaus mit. Entsprechend des Bedarfs würde sich der Landkreis dann an die Unterstützenden wenden.

Damit die ukrainischen Kriegsflüchtlinge die ihnen zustehenden Leistungen abrufen können, müssen sie sich jedoch vorab registrieren lassen. Falls dies noch nicht über die Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt geschehen ist, kann die Registrierung zudem über die Ausländerbehörde beim Landkreis Prignitz in der Berliner Straße 49 (Haus 1) in Perleberg erfolgen. Für die Registrierung müssen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge persönlich in der Kreisverwaltung erscheinen. Unter den beiden Telefonnummern 03876/713113 und -14 sollte vorher ein Termin vereinbart werden, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Spielsachen und Kuscheltiere zum Trösten sind wichtig für die Kinder – im Moment sind aber ausreichend davon eingegangen. Quelle: Sandra Wiedemann/Stadt Pritzwalk

Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, seien übers Wochenende 60 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Prignitz angekommen, mindestens zwölf weitere seien unterwegs. Sie sind allesamt privat untergebracht. Bei der zentralen Kontaktstelle für die Unterbringung wurden laut Pressestelle bislang 315 Quartiere gemeldet, die bei Bedarf belegt werden können.

Von MAZonline