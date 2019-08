Perleberg

Im Slalom geht es mit dem Auto durch die Pritzwalker Straße in Perleberg. Etliche Fahrzeuge parken jeden Tag regelmäßig am Fahrbahnrand. Das ärgert die Einwohner schon lange. Bei Gegenverkehr kommt es oft zu langen Wartezeiten und teils gefährlichen Manövern. Doch das Parken ist auf der viel befahrenen Hauptstraße erlaubt.

Gefahr für den öffentlichen Verkehr

Im Mai 2018 hatte die MAZ erstmals darüber berichtet. Bis auf einen kleinen Abschnitt mit Parkverbot hat sich nichts geändert. Die Autos parken in der Kurve, vielfach hintereinander und versetzt in beiden Richtungen. Dementsprechend machen sich die Leute beim Online-Portal „Maerker“ Luft, um die Stadt auf die Misstände hinzuweisen.

In Kolonne parken täglich viele Fahrzeuge in der Pritzwalker Straße (r.) und blockieren so die ganze Fahrbahn. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für sie nimmt das Parken in der Pritzwalker Straße mittlerweile überhand und stellt eine Gefahr für den öffentlichen Verkehr dar, wie es in den jüngsten Meldungen heißt. „Man kann einfach nicht begreifen, warum dort nichts gemacht wird. Es ist eine Frage der Zeit, bis etwas passiert“, schreibt ein Nutzer des Forums an die Stadtverwaltung. Die Gemüter sind erhitzt.

Das wilde Parken begann wohl erst mit dem Bau des neuen Kreisverkehrs an der Kreuzung zur Berliner Straße. Seitdem würde dort ständig geparkt werden. So richtig brenzlig wird die Sache, wenn Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht durch die Straße rasen. Das Krankenhaus befindet sich nur eine Straße weiter. Auch Lkw dürfen dort entlang fahren.

Im Kontakt zur unteren Verkehrsbehörde

Dann geht häufig gar nichts mehr. Das ist der Stadtverwaltung bekannt, wie sie auf die Kommentare im Online-Portal „Maerker“ reagiert. Die Stadt sieht bei der aktuellen Situation jedoch auch Vorteile: „Das Parken soll zur Verkehrsberuhigung beitragen“, schreibt die Maerker-Redaktion von Perleberg im Online-Portal.

Nach wie vor würden dort regelmäßig Kontrollen stattfinden und ordnungswidrig geparkte Fahrzeuge verwarnt. „Sollten sich nach einem gewissen Beobachtungszeitraum Probleme ergeben, werden diese mit der unteren Verkehrsbehörde ausgewertet und bei Bedarf die Beschilderung angepasst“, heißt es weiter.

Stadt empfiehlt Ortsumgehung zu nutzen

Erste Schritt sind bereits getan. Vor dem Kreisverkehr zur Berliner Straße und Bäckerstraße herrscht ein eingeschränktes Halteverbot. Jedoch nicht in Höhe der Einfahrt zur Kreismusikschule. Die Ausfahrt aus allen privaten und öffentlichen Einfahrten auf die Pritzwalker Straße wird schnell zur Qual, denn die Sicht auf den Verkehr ist schlecht.

Parkende Fahrzeuge versperren oft die Sicht, nicht nur bei Gegenverkehr. „Wenn sich alle an die Straßenverkehrsordnung halten, ist eine Gefährdung nicht erkennbar“, so die Stadtverwaltung. „Die Verkehrsteilnehmer, die den kurzzeitigen Halt hinter den parkenden Fahrzeugen als störend empfinden, sollten die Ortsumgehung nehmen und somit auch zur Entlastung der Anwohner in der Pritzwalker Straße beitragen.“

Von Marcus J. Pfeiffer