Künstler wünschen sich mehr Kulturleben in Perleberg

Perleberg

Hier konnte mancher Kulturschaffende aus seiner Sicht mal Stellung beziehen: Die Stadt Perleberg hatte zum Kulturstammtisch ins Stadt- und Regionalmuseum eingeladen. Und einige Künstler nutzten die Gelegenheit auch, um sich zu äußern, sowohl zum Umgang in der Stadt und der Region mit Kultur als auch zum kulturellen Angebot.

Stadt bereitet neue Kultur- und Tourismuskonzeption vor

In der Diskussion wurde der Wunsch nach mehr Kulturleben in der Stadt offenbar. Sie schloss sich an Ausführungen des Kulturamtsleiters Frank Riedel an. Er hatte erläutert, dass es bald eine neue Kultur- und Tourismuskonzeption für die Stadt geben soll. Dazu wird ein Eckpunktepapier erstellt. Am 28. April (sofern Corona dies nicht verhindert) soll darüber im Kulturausschuss beraten werden. Riedel kündigte die Gründung zweier Arbeitsgruppen an. Die eine soll sich mit Stadtgeschichte, Identität und Marketing beschäftigen, die andere mit Veranstaltungen. All dies wird von einem Professor aus Eberswalde begleitet und evaluiert.

Riedel schaut auch nach Tangermünde. Die sachsen-anhaltinische Kommune, von der Struktur her mit Perleberg vergleichbar, erstellt gerade auch ihr Kulturkonzept.

Kulturschaffende vermissen Wertschätzung und Spielstätten

Ursula Kramm Konowalow, in Mankmuss lebende Autorin, vermisst manchmal die Wertschätzung für das, was Künstler in der Region leisten. Ihr fehlt auch die Differenzierung im Veranstaltungskalender, vereinfacht zusammengefasst wird hier vieles ganz Unterschiedliche in einen Topf geworfen und alles immer mehr unter einem rein touristischen Gesichtspunkt betrachtet.

Hans-Joachim Böse wiederum vermisst in Perleberg kleine Spielstätten. Hier wiederum macht Hoffnung, dass es mitten in der Stadt – im alten Kinosaal des Komplexes Großer Markt 10, einen neuen Veranstaltungsraum für etwa 100 Besucher geben wird. Außerdem wird gerade der Kul-Turm mit Fördermitteln ausgestattet.

Stadt will ab 2021 ihren Markt wieder selbst betreiben

Kritik gab es auch an den Sondermärkten in der Stadt. Hier erfuhren die Anwesenden von Frank Riedel, dass die Stadt ab dem kommenden Jahr ihren Markt wieder selbst betreiben will und damit auch Sonderveranstaltungen wieder in ihre Obhut übernimmt, ganz so, wie es früher bereits einmal war, bevor der Markt an einen externen Betreiber vergeben wurde. Auf Nachfrage bestätigte dies auch Bürgermeisterin Annett Jura. In diesem Jahr werde der Markt aber weiterhin von Bernd Gellesch betrieben.

Von Bernd Atzenroth