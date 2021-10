Perleberg

Leuchttürme und Anker: zwei eigenwillige Begriffe mit einem simplen Ziel – die Kunst und Kultur in Perleberg und Wittenberge zu stärken, zu verbinden und zu erweitern. „Dritte Orte und Kulturpioniere“ heißt das Projekt, das beide Städte zusammen für eine Förderung beim Land eingereicht haben – mit Erfolg. Sie sind eines von insgesamt acht Projekten im Land, die in den nächsten drei Jahren jeweils jährlich zwischen 100.000 und 150.000 Euro erhalten werden.

Mit diesem Geld haben beide Städte bereits große Pläne geschmiedet. Vor allem aber sollen die beiden Anker – das Kulturkombinat in Perleberg und der Stadtsalon Safari in Wittenberge – in die beiden Leuchttürme – die Lotte Lehmann Akademie in Perleberg und die Elblandfestspiele in Wittenberge – einbezogen werden. Dafür sind bereits viele Ideen gewachsen, informierten die Akteure auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Nun sollen diese ausgereift werden.

Elblandfestspiele werden zur Zirkusmanege

Oliver Hermann sieht große Chancen in der Kooperation. Wittenberges Bürgermeister lobt die Möglichkeit des Landes. Er kann es sich gut vorstellen, dass auch über das Jahr 2024 hinaus die engen Verbindungen mit gemeinsamen Projekten weiterleben zu lassen. Oliver Hermann ist gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden. Für die Elblandfestspiele in Wittenberge sind die Vorbereitungen für das kommende Jahr längst wieder gestartet.

„Wir wollen die Elblandbühne zu einem großen Zirkusgelände verwandeln, mit Schaustellern aus der Region und allem, was dazugehört“, sagt Initiator Bodo Rückschlag. „Zirkus mit Musik“ heißt das Motto am 8. und 9. Juli 2022 und erstmals sollen die Elblandfestspiele am Wochenende darauf in die Verlängerung gehen – vor allem für Familien mit Kindern. Bereits seit vielen Jahr gibt es eine Zusammenarbeit mit der Lotte-Lehmann-Akademie in Perleberg.

Kunst der Oper mit Wirtschaft vereint

Die jungen Opernsänger bekommen dort die Möglichkeit, vor großem Publikum und Fernsehkameras aufzutreten. „Die neuen Wege sind bei uns schon länger geplant“, sagt der musikalische Leiter Angelo Raciti. Bei der Fachtagung im Jahr 2018 entstanden Verbindungen zur Prignitzer Wirtschaft – das nächste Projekt war geboren. Kunst und Wirtschaft zu verknüpfen, ist das Ziel der Akademie, wofür die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus Karstädt gestartet ist.

„Wir wollen kreativ werden, Veranstaltungen neu denken, auch in kleinem Rahmen“, sagt Juliette Cellier vom Stadtsalon Safari. Sie lobt die Planungssicherheit, die mit der Förderung ermöglicht wird, und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Erst vor wenigen Wochen hat es sich bei der Veranstaltung „Rendezvous mit Nachbarn“ in Perleberg gezeigt, wie gut die Kooperation gelingen kann – hier vor allem auch mit dem Kulturkombinat in Perleberg unter der Federführung von Maria Kwaschik.

Mit jungen Künstlern ins Gespräch kommen

„Wir können es uns gut vorstellen, die Opernsänger der Lotte Lehmann Akademie privat zu zeigen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, warum sie in solch jungen Jahren Operngesang studieren“, sagt Maria Kwaschik. Sie hofft nun die Möglichkeit zu bekommen, neue Partner und vor allem Räume für das Kulturkombinat zu finden, wo vielleicht sogar ein breites Kursangebot aufgebaut werden könnte, um Künstler zu verbinden.

Von Marcus J. Pfeiffer