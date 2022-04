Neuruppin/Perleberg

Ihm sei schon klar gewesen, dass der 20. September 2021 nicht normal war, so wie auch schon die Tage zuvor, sagte Michael P. (Name geändert). Stimmen hätten ihm gesagt, er solle seinem Leben ein Ende setzen. Das wollte der 36-Jährige in die Tat umsetzen.

Landgericht Neuruppin ordnete Unterbringung in Psychiatrie an

Er sammelte Haushaltsgegenstände, Kunststoff, Verpackungsmaterial, Bilder und anderes zusammen, machte zwei Haufen, verteilte diese in Wohnstube und Flur seiner Zwei-Raum-Wohnung in Perleberg – und zündete sie mit einem Feuerzeug an.

Schließlich verließ er seine Wohnung, weil er, wie er sagte, die Hitze nicht mehr ausgehalten habe. Dass er mit dem Feuer seine Nachbarn hätte gefährden können, daran habe er überhaupt nicht gedacht. Dank des schnellen Eingreifens von Mitbewohnern breitete sich das Feuer nicht auf andere Wohnungen aus.

In Selbstmordabsicht Wohnung in Brand gesetzt

Michael P. ist seitdem in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht. Dort wird er auch vorläufig bleiben. Das entschied am Mittwoch die erste Große Strafkammer des Landgerichtes Neuruppin.

Denn bestraft werden kann Michael P. für die versuchte schwere Brandstiftung nicht. Er befand sich zur Tatzeit in einer akuten Psychose, wie der psychiatrische Gutachter ausführte. „Er war in einem Zustand, in dem er schlicht schuldunfähig war“, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann.

Perleberger hörte Stimmen

Bereits zwei Wochen vor der Brandstiftung hatte Michael P. Stimmen gehört. Stimmen, die ihn in den Wahnsinn hätten treiben wollen, hatte er dem Gutachter gesagt. Das wurde so schlimm, dass P. Hilfe in der Klinik suchte, aus der er sich aber nach zwei Tagen gegen ärztlichen Rat selbst entließ.

Drei Tage später kam es zu der Tat. Wie der Sachverständige sagte, würden sich die an Schizophrenie leidenden Patienten lange Zeit vehement gegen die teilweise extrem beängstigenden und bedrohenden Stimmen wehren. Doch irgendwann wollten sie diese einfach nur loswerden.

Perleberger leide seit vielen Jahren an Scchizophrenie

Michael P. ist seit etwa 20 Jahren psychisch krank. Die Krankheit ist der Grund, dass er nicht richtig Fuß in seinem Leben gefasst hat, wie der Vorsitzende Richter sagte. Michael P. war häufig in der Psychiatrie, bekam Medikamente, die er absetzte, wenn es ihm besser ging. Traten dann wieder vermehrt Symptome auf, bekämpfte er diese mit Alkohol und Drogen. „Ein Teufelskreis“, so Udo Lechtermann.

Was macht man mit dem Beschuldigten am sinnvollsten? Diese Frage stellte sich die Strafkammer. Dass bisher nichts Schlimmeres passiert sei, sei ein glücklicher Zufall. Aber, das hatte der Gutachter gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er nicht behandelt werde, etwas Ähnliches geschehe, sei größer als die, dass nichts passiere.

Er sprach sich für eine Unterbringung von P. in der Psychiatrie aus. Wenn P. sofort entlassen würde, würde er über kurz oder lang wieder seine Medikamente absetzen. Er müsse zeitnah lernen, mit der Krankheit so zu leben, dass nichts mehr passiere.

„Sie müssen das Ausmaß Ihrer Krankheit erkennen“, appellierte Udo Lechtermann. „Die bittere Wahrheit ist, dass Sie Medikamente brauchen.“ Und eine regelmäßige Einnahme. Sei das garantiert, könne Michael P. in Zukunft symptomfrei leben. „Dann steht einer besseren Zukunft nichts im Weg“, sagte der Vorsitzende Richter.

Von Dagmar Simons