Perleberg

Zutritt zum Prignitzer Kreistag und seinen Ausschüssen haben ab sofort nur noch geimpfte, genesene oder Personen mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest.

Landkreis Prignitz gibt Eilentscheid bekannt

Nach der Tagung des Ältestenrats am Montag haben der Kreistagsvorsitzende Harald Pohle und Landrat Torsten Uhe in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden diesen Eilentscheid herbeigeführt, wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte.

Die 3G-Regel in den Gremien gilt seit 1. Februar. Der Änderung des Hygienekonzeptes ging eine Bewertung der aktuellen Corona-Lage voraus, so die Begründung.

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske

Der jeweilige Status muss vor dem Betreten des Sitzungssaales nachgewiesen werden. Zudem ist das Tragen einer medizinischen Maske während der gesamten Sitzungen, also auch auf einem festen Sitzplatz, verpflichtend.

Von MAZonline