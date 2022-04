Perleberg

Am 8. Mai wird im Landkreis Prignitz ein neuer Landrat gewählt. Rund 65 600 Wahlberechtigte in den elf Städten und Gemeinden im Landkreis sind aufgefordert, den ersten Mann im Landkreis zu wählen – Amtsinhaber Torsten Uhe (parteilos) tritt nicht mehr an. Wer nicht Briefwahl gemacht hat oder noch macht, kann am 8. Mai von 8 bis 18 Uhr die Stimme in seinem zuständigen Wahllokal abgeben – 171 sind es diesmal.

Kann dann keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent aller abgegebenen Stimmen erzielen, gibt es zwei Wochen später am 22. Mai eine Stichwahl, in der nur noch die beiden Erstplatzierten antreten. Eine Hürde ist auch ein Stimmenquorum, das erreicht werden muss – durchaus denkbar, dass ein Kandidat die Mehrheit erhält, aber doch nicht gewählt ist, weil das Quorum verfehlt wurde. Dagegen hilft nur eins: eine möglichst hohe Wahlbeteiligung.

Es treten an: Christian Müller (SPD, mit Unterstützung von CDU, Linken, Freien Wählern und FDP), Clemens Wehr (Grüne), Jean-René Adam (AfD), Mario Schulz (Einzelbewerber) und Maik Tesch (Einzelbewerber). Wir haben allen fünf Kandidaten vier Fragen gestellt mit der Bitte, sie in jeweils maximal 300 Zeichen zu antworten.

Landratswahl in der Prignitz: Kandidat Christian Müller, SPD

Christian Müller. Quelle: privat

Christian Müller, 39 Jahre alt, gebürtiger Pritzwalker, Diplom-Verwaltungsbetriebswirt. ab 2007 verschiedene Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Verwaltung, 2012 bis 2015 Geschäftsführer des Kreisverbandes Prignitz der Arbeiterwohlfahrt. Seit 2015 Erster Beigeordneter des Landrates im Landkreis Prignitz. SPD-Mitglied, wird bei der Wahl aber auch von CDU, Linken, Freien Wählern und FDP unterstützt.

1. Was ist Ihre Motivation, um Landrat werden zu wollen?

Die bisherige vertrauensvolle und parteiübergreifende Zusammenarbeit mit den Kreistagsabgeordneten sowie deren Zuspruch, die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung und die Entwicklungsmöglichkeiten unseres Landkreises, haben mich in meinem Ziel, den Landkreis gemeinsam mit den Bürger(inne)n zu gestalten, ermutigt.

2. Sollten Sie gewählt werden: Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie umsetzen wollen?

Der Austausch mit den Kreistagsabgeordneten, den Netzwerkpartnern und den Ehrenamtlern hat eine hohe Priorität. Außerdem werde ich mit allen Kommunen ins Gespräch kommen und weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit prüfen. Gemeinsam mit den Kolleg(inn)en werden die wichtigsten Ziele zur Weiterentwicklung der Kreisverwaltung definiert.

3. Welches ist das wichtigste Thema auf Ihrer Agenda?

Es gibt eine Vielzahl von Themen, die uns gemeinsam in den nächsten Jahren herausfordern werden: Fachkräftesicherung, Infrastrukturentwicklung (zum Beispiel: A 14, Bahnanbindung, Breitbandausbau), Digitalisierung und Klimaschutz. Ein Schwerpunkt wird die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung sein.

4. Wo sollte die Prignitz am Ende Ihrer Amtszeit stehen?

Wir sind ein moderner und effizienter Dienstleister für Bürger, Unternehmen und Einrichtungen. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Wir gestalten gemeinsam und vertrauensvoll die Zukunft unseres Kreises nachhaltig. Wir sind ein attraktiver Landkreis mit guten Lebensbedingungen für alle und künftige Prignitzer.

Landratswahl in der Prignitz, Kandidat Clemens Wehr, Grüne

Clemens Wehr, Landratskandidat der Grünen Quelle: Peter-Paul Weiler

Clemens Wehr, Jahrgang 1966, aufgewachsen im Raum Göttingen, selbstständiger Kommunikationsdesigner in Hamburg. Berater für Fundraising und Kommunikation. Kreis-Geschäftsführer Prignitz für Bündnis 90/Die Grünen, Leiter des Wahlkreisbüros der Landtagsabgeordneten Petra Budke.

1. Was ist Ihre Motivation, um Landrat werden zu wollen?

Mir geht es um die Menschen hier und die Prignitz als einzigartige Region. Wir achten einander und sorgen füreinander, wie es in großen Städten nicht mehr möglich ist. In der Prignitz gibt Vieles, was es zu bewahren gilt. Wege zu finden, diese Besonderheiten zukunftsfähig zu machen, dafür stehe ich.

2. Sollten Sie gewählt werden: Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie umsetzen wollen?

Viele Menschen setzen sich sehr engagiert für die Prignitz ein. Dieses Potenzial möchte ich in „Runden Tischen“ zusammenbringen, um die Aktivitäten zu koordinieren. Themen sind Bildung, Gesundheit, Pflege, Klimaschutz, Verkehr. Es geht wesentlich um das Miteinander bei den einzelnen Maßnahmen.

3. Welches ist das wichtigste Thema auf Ihrer Agenda?

Eine Zukunft, in der wir gut leben können. Diese muss sozial gerecht für alle Generationen sein. Von der Erreichbarkeit der Hebammen über eine gute Ausbildung, befriedigende Arbeit bis zum altersgerechten Wohnen – in einem menschen- und naturgerechten Klima.

4. Wo sollte die Prignitz am Ende Ihrer Amtszeit stehen?

Die Grundversorgung sollte für alle in vollem Maße gesichert sein. Es gibt starke Betriebe und neue Formen der Arbeit ohne weite Fahrten. Wenn man mal Großstadt braucht, ist eine klimaverträgliche Anbindung an die Metropolen auch nachts gewährleistet. Und damit leben wir richtig gut in der Prignitz.

Landratswahl in der Prignitz: Kandidat Jean-René Adam, AfD

Jean-René Adam, Landratskandidat der Prignitzer AfD. Quelle: Bernd Atzenroth

Jean-René Adam, 57 Jahre alt, lebt seit 22 Jahren in der Prignitz, Instandhaltungsmechaniker, derzeit tätig in Transportunternehmen, seit 2015, seit 2021 AfD-Kreisvorsitzender, Kreistagsabgeordneter, Gemeinderat in Karstädt.

1. Was ist Ihre Motivation, um Landrat werden zu wollen?

Mein Herz als Kommunalpolitiker schlägt für die Prignitz und ihre Menschen. Ich möchte für alle Prignitzer aus dem Landratsamt eine moderne Dienstleistungsbehörde zu machen, die lösungsorientiert und bürgerfreundlich agiert. Die Verwaltung muss wieder für den Bürger da sein und nicht umgekehrt.

2. Sollten Sie gewählt werden: Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie umsetzen wollen?

Ich möchte mich da nicht auf bestimmte Prioritäten festlegen. Zuerst gilt es mit leitenden Mitarbeitern der Verwaltung eine gemeinsame Strategie zur bürgerfreundlichen Umgestaltung der Behörde zu erarbeiten.

3. Welches ist das wichtigste Thema auf Ihrer Agenda?

Es gibt einige wichtige Themen auf meiner Agenda, ich möchte da nur ein paar Stichpunkte nennen: Schaffung besserer Rahmenbedingungen für die regionale Wirtschaft, mehr ärztliche Versorgung in der Fläche, weitere Förderung von Tourismus und Kultur, flächendeckender Mobilfunk, weiterführende Schulen

4.Wo sollte die Prignitz am Ende Ihrer Amtszeit stehen?

Die Prignitz wird eine starke Stimme im Land Brandenburg haben, die Kreisverwaltung ist bürgernah und die Region noch lebenswerter. Die Energiewende wird verträglich für Mensch und Natur fast vollzogen sein und es werden sich innovative Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien angesiedelt haben

Landratswahl in der Prignitz: Kandidat Mario Schulz

Mario Schulz. Quelle: privat

Mario Schulz tritt als Einzelbewerber an. In den vergangenen Jahrzehnten war er zunächst für NPD, dann andere Gruppierungen aus dem rechten Spektrum, zuletzt dem III. Weg aktiv.

1. Was ist Ihre Motivation, um Landrat werden zu wollen?

Ich will Zukunft! Durch meine Kandidatur will ich die Möglichkeiten nutzen, den Prignitzern die aktuellen und zukünftigen Probleme unseres Landkreises zu vermitteln, Zusammenhänge klarzustellen zwischen Ursache und Wirkung. In der Hoffnung, dass die Menschen sich besinnen und für sich und ihre Kinder eine lebenswerte Zukunft einfordern. Wir können uns keine weiteren 30 Jahre BRD - Politik leisten.

2. Sollten Sie gewählt werden: Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie umsetzen wollen?

Kostenlose Schulspeisung, kostenlose Kindergartenplätze, Aufnahmestopp für illegal eingewanderte Asylforderer, Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, ich werde jeden weiteren Entzug der Freiheitsrechte insbesondere die Berufsverbote im Gesundheitswesen, im Rahmen meiner Möglichkeiten unterbinden.

3. Welches ist das wichtigste Thema auf Ihrer Agenda?

Den Parteienfilz im Kreistag aufbrechen, es kann nicht sein das seit 30 Jahren Entscheidungen im Kreistag vorab von den Fraktionsvorsitzenden entschieden werden. Abgeordnete unterwerfen sich den Abstimmungsvorgaben dieser Herren. Wir müssen im Kreistag wieder frei entscheiden können, statt Gemauschel siehe Aufstellung des Landratskandidaten der Altparteien.

4. Wo sollte die Prignitz am Ende Ihrer Amtszeit stehen?

Mein Traum wäre es, wenn unsere Prignitzer Kinder wieder Milch von Prignitzer Milchbauern, aus einer Prignitzer Molkerei trinken könnten. Wenn das Mehl für unsere Prignitzer Bäcker wieder aus einer Prignitzer Mühle kommt, gemahlen aus Prignitzer Getreide. Wenn am Ende die besten Prignitzer um meine Nachfolge ringen und das angefangene fortsetzen wollen.

Landratswahl in der Prignitz: Kandidat Maik Tesch

Maik Tesch, Einzelbewerber für das Landratsamt in der Prignitz. Quelle: privat

Maik Tesch, 44 Jahre, arbeitet im Rettungsdienst und ist damit Angestellter des Landkreises. 2019 scheiterte seine Wahl in den Kreistag für BVB/Freie Wähler an der Unvereinbarkeit an der Unvereinbarkeit zwischen seinem Arbeitsverhältnis und seinem Mandat. Die Partei verließ er, genauso wie die SVV von Perleberg, als man sich in der Fraktion deutlich von seinen organisierten Spaziergängen gegen die Corona-Maßnahmen distanzierte.

1. Was ist Ihre Motivation, um Landrat werden zu wollen?

Ich will einen kräftigen frischen Wind in die Funktion des Landrates bringen, um so die sich abzeichnenden herausfordernden Zeiten für die Prignitzer und die Region erfolgreich zu meistern.Es gibt keine „Ausbildung zum Landrat“. Erfahrung ist auf den ersten Blick ein Vorteil, doch Routine kann auch zu einer gewissen Betriebsblindheit führen, die ich, sozusagen als Mann aus dem Volke, nicht habe.

2. Sollten Sie gewählt werden: Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie umsetzen wollen?

Als erstes steht dort die deutliche Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung des ländlichen Bereiches der Prignitz. Mein Beruf als Rettungssanitäter zeigt mir täglich die vorhandene Unterversorgung.

3. Welches ist das wichtigste Thema auf Ihrer Agenda?

Beim Thema „Erneuerbare Energien“ hat die Prignitz ihr Soll in diesem Bereich mehr als erfüllt. Für Solarparks muss es einheitliche Kriterien für potenzielle Investoren und Projektentwickler geben. Dabei darf es keine weitere Bodenversiegelung geben

4. Wo sollte die Prignitz am Ende Ihrer Amtszeit stehen?

Ich möchte aktiv dazu beitragen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt unbedingt wieder deutlich in den Vordergrund gerückt wird. Dafür gehe ich weiterhin am Montag auf die Straße, für eine „gemeinsame Prignitz“ – ohne Spaltung, ohne Zwangsmaßnahmen. Ich bin kein „Corona-Leugner“ und weiß, wie gefährlich die Krankheit sein kann. Dennoch ist es an der Zeit, dass alle wieder lernen, Realitäten vernünftig einzuordnen und den Panikmodus abzulegen.

Von Bernd Atzenroth