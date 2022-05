Putlitz

Showdown in der Putlitzer Gaststätte Schumacher: Dort stellten sich vier der insgesamt fünf Landratskandidaten den Fragen der Putlitzern. Der Stadtverordnete Wolfgang Hampe (Bürger für Stadt und Land) hatte gemeinsam mit seinen Fraktionsmitgliedern die fünf Landratskandidaten zu einer Podiumsdiskussion am Freitagabend nach Putlitz eingeladen. Bis auf Maik Tesch (Einzelkandidat) waren alle der Einladung gefolgt.

Prignitzer Landratswahl 2022: Kandidaten diskutieren in Putlitz über verschiedene Themen

Maik Tesch hatte sich zuvor beim Veranstalter abgemeldet – krankheitsbedingt. Demnach stellten sich Christian Müller (SPD), Clemens Wehr (Die Grünen), Jean-René Adam (AfD) und Mario Schulz (Einzelkandidat) den ausgewählten Fragen von Wolfgang Hampe. „Unser Anliegen ist es, mit den einzelnen Kandidaten über bestimmte Probleme zu sprechen, die unseren Landkreis betreffen“, sagte Wolfgang Hampe. „Und natürlich wollen wir herausbekommen, wieso, weshalb und warum sie der neue Landrat der Prignitz werden wollen.“

Wolfgang Hampe (stehend) moderierte die Veranstaltung und stellte den Kandidaten verschiedene Fragen. Quelle: Julia Redepenning

Jeder Teilnehmer hatte etwa zwei Minuten Redezeit pro Frage. Abgearbeitet wurden verschiedene Themenfelder – von Personennahverkehr hin zu alternativen Energien und der Abfallwirtschaft mussten sich die vier Landratsanwärter teils kniffligen Fragen stellen.

Bis auf kleine Sticheleien oder Meinungsverschiedenheiten blieb die Gesprächsrunde sachlich und ohne Zwischenfälle. Unter den Gästen befanden sich nicht nur Putlitzer, sondern Interessenten aus allen Teilen der Prignitz. Ein klarer Sieger der Gesprächsrunde konnte am Ende der Veranstaltung nicht benannt werden. Das sei an diesem Abend auch nicht wichtig gewesen.

Landratswahl Prignitz 2022: Kandidaten wollen Kontakt mit einzelnen Kommunen intensivieren

Vielmehr sollte diese Diskussionsrunde dem ein oder anderen Prignitzer die Entscheidung erleichtern, für welchen Kandidaten er am kommenden Sonntag sein Kreuz setzen möchte. Doch was würden Clemens Wehr, Mario Schulz, Christian Müller und Jean-René Adam ändern, verbessern oder ausbauen wollen, sofern sie am 8. Mai die Mehrheit der Stimmen erhalten und zum neuen Landrat gewählt werden?

„Für mich wäre es wichtig, dass wir den Kontakt mit den einzelnen Kommunen intensivieren“, sagte Christian Müller. „Und dass wir gemeinsam nach geeigneten Lösungen suchen.“ Ähnliche Aussagen gaben auch die anderen drei Kandidaten. Mario Schulz will engen Kontakt zu den Bürgern suchen.

Vier Kandidaten waren in Putlitz. Der fünfte Kandidat hatte sich im Vorfeld abgemeldet. Er war erkrankt. Quelle: Julia Redepenning

Prignitzer Landratskandidaten diskutieren in Putlitz über PV-Anlagen und Fördertöpfe

„Viele Bürgermeister entscheiden meiner Meinung nach über den Köpfen der Prignitzer hinweg“, sagte Mario Schulz. „Dadurch werden besonders aktive und engagierte Bürger oft ausgebremst.“ Diesen Zustand würde er als Landrat unterbinden. Clemens Wehr will zukünftig auch verstärkt auf digitale Kommunikationsmittel zugreifen – etwa Videokonferenzen, wie es jetzt schon vermehrt der Fall sei.

Bei den Themen Fördermöglichkeiten und erneuerbare Energien gingen schließlich die Meinungen teilweise stark auseinander. Während sich Jean-René Adam, Christian Müller und Clemens Wehr in vielen Dingen einig zu sein schienen und eine ähnliche Herangehensweise an die Themen erörterten, stieß der Einzelkandidat Mario Schulz mit seiner Ansicht aus der Masse hervor:

Nicht die erste Diskussionsrunde in der Putlitzer Gaststätte Schumacher

„Wir hängen seit mehr als 30 Jahren am Tropf der Förderungen und Ausgleichszahlungen“, sagte er. „Es wird Zeit, dass der Landkreis wieder sein eigenes Geld erwirtschaftet, damit wir unsere eigene Infrastruktur schaffen können.“ Ganze zwei Stunden lieferten sich die vier Männer teils heiße Wortgefechte.

Wolfgang Hampe zeigte sich zufrieden – hätte sich aber über mehr Publikum gefreut. Die Putlitzer Fraktion „Bürger für Stadt und Land“ hatte ein solches Gesprächsformat bereits öfter organisiert – etwa vor der Bundestags- und Landratswahl.

Von Julia Redepenning