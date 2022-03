Landratswahl in der Prignitz: Fünf Männer treten an

Perleberg

Um 12 Uhr am Donnerstag war Schluss. Da lief die Frist ab um Wahlvorschläge für die Landratswahl in der Prignitz am 8. Mai 2022 einzureichen. Jetzt steht fest: Fünf Kandidaten wollen die Nachfolge von Torsten Uhe antreten.

Prignitz: Fünf Männer wollen Landrat werden

Neben dem ersten Beigeordneten beim Landkreis, Christian Müller, den die SPD ins Rennen schickt, tritt für die Grünen der Kreisgeschäftsführer Clemens Wehr und für die AfD der Kreistagsabgeordnete Jean-Rene Adam an. Außerdem bewerben sich Mario Schulz und Maik Tesch.

Die beiden Letztgenannten sind jeweils Einzelbewerber ohne die Unterstützung durch eine der im Kreistag vertretenen Parteien und mussten jeweils mindestens 46 Unterschriften von Unterstützern sammeln. Wie die Kreiswahlleiterin Annett Löther am Donnerstag mitgeteilt hat, wurden insgesamt 127 Unterschriften vorgelegt und somit mehr als notwendig.

Von allen Kandidaten liegen die notwendigen Bescheinigungen und Zustimmungserklärungen vor. Ob alle fünf auch tatsächlich für die Wahl zugelassen werden, entscheidet am 8. März ab 17 Uhr der Kreiswahlausschuss, der dann die vorliegenden Unterlagen sichtet. An den drei folgenden Tagen besteht dann noch eine Einspruchsfrist, je nachdem, ob alle zugelassen werden oder ob es Zurückweisungen von Vorschlägen gibt.

Prignitz: Am 8. Mai 2022 wird ein neuer Landrat gewählt

Die eigentliche Arbeit zur logistischen und organisatorischen Vorbereitung der Wahl hat bereits begonnen. Im Büro von Annett Löther in der Kreisverwaltung stapeln sich bereits die Kartons mit den ersten Umschlägen und Anschreiben für die Briefwahl. Nach Ablauf der Einspruchsfrist müssen dann die Stimmzettel gedruckt werden.

Für die Wahl am 8. Mai sind rund 65 600 Frauen und Männer in der Prignitz wahlberechtigt. Sie werden in den kommenden Tagen und Wochen wieder die Wahlbenachrichtigungskarten erhalten und können sich dann für die Briefwahl oder den Gang ins Wahllokal entscheiden.

In allen elf Städten und Gemeinden im Landkreis werden am 8. Mai von 8 bis 18 Uhr insgesamt 171 Wahllokale geöffnet sein. Derzeit laufen die Aufrufe vieler Kommunen, damit sich genügend Wahlhelfer finden.

Prignitz: 171 Wahllokale haben zur Landratswahl am 8. Mai geöffnet

Darüber hinaus wird es 19 Briefwahlvorstände geben, die am Wahltag wieder in der Perleberger Oberschule zusammenkommen und die auf dem Postweg eingegangenen Stimmen auszählen.

Ob es bei dem einen Wahltermin bleibt, oder ob es zwei Wochen später am 22. Mai zu einer Stichwahl kommt, das hängt von der Wahlbeteiligung ab. Das sogenannte Quorum liegt bei 15 Prozent der Wahlberechtigten. „Um das zu erreichen, müssen rund 9800 Prignitzer zur Wahl gehen“, erklärt Annett Löther.

Sollte das gelingen, reichen 50 Prozent, also eine einfache Mehrheit, um einen Sieger festzustellen. Wird diese Quote verfehlt, wie im Herbst vergangenen Jahres bei der Landratswahl im Kreis Oberhavel, liegt die Entscheidung bei den Mitgliedern des Prignitzer Kreistages.

Der Kreiswahlausschuss tritt in der Kreisverwaltung in Perleberg, Berliner Straße 49, zusammen. Die Sitzung im großen Saal ist öffentlich.

Von Stephanie Fedders