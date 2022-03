Landratswahl in der Prignitz: Kreiswahlausschuss bestätigt Kandidaten 

Perleberg

Seit Dienstag, 17.16 Uhr ist es offiziell: Da hoben die Mitglieder des Kreiswahlausschusses die Hände in die Höhe und signalisierten ihre Zustimmung für die Kandidaten zur Landratswahl am 8. Mai 2022. Es bleibt, wie berichtet, bei den fünf Männern, die die Nachfolge von Torsten Uhe antreten wollen.

Prignitz: Fünf Kandidaten treten zur Landratswahl an

Das Ergebnis hatte sich bereits am 3. März abgezeichnet, als die Frist ist zur Einreichung der Wahlvorschläge abgelaufen war. Da lagen Kreiswahlleiterin Annett Löther die notwendigen Unterlagen von Christian Müller (SPD), Clemens Wehr (Bündnis 90/Die Grünen), Jean-Rene Adam (AfD) sowie von den Einzelbewerbern Mario Schulz und Maik Tesch vor.

„Alle haben die Bedingungen erfüllt“, sagte Annett Löther. Während Müller, Wehr und Adam bestätigen mussten, dass sie durch die Parteien nominiert wurden, hatten die beiden Einzelbewerber so genannte Unterstützerunterschriften vorzulegen.

Prignitz: Am 8. Mai 2022 ist Landratswahl

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Land die Hürde dafür abgesenkt und die Mindestanzahl um die Hälfte reduziert. Statt 92 waren somit nur noch 46 Befürworter notwendig. Mit insgesamt 127 Unterschriften wurden mehr als notwendig vorgelegt, bestätigte Löther.

Im Büro der Kreiswahlleiterin laufen schon die Vorbereitungen für die Wahl. Die ersten Kartons mit den Materialien für die Briefwahl sind bereits an die Kommunen verteilt. Jetzt werden die Stimmzettel gedruckt – auf hellblauem Papier. Am Wahltag werden in allen elf Städten und Gemeinden insgesamt 171 Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Landratswahl 65 600 Prignitzer sind wahlberechtigt

Insgesamt sind 65 600 Frauen und Männer in der Prignitz wahlberechtigt. Die Beteiligung und die Verteilung der Stimmen sind entscheidend dafür, ob es nur bei einem Wahltag am 8. Mai bleibt oder ob es am 22. Mai zu einer Stichwahl kommt. 15 Prozent der Wahlberechtigten – das sind rund 9800 Prignitzer – müssen teilnehmen, damit das notwendige Quorum erfüllt wird. Für den Sieger reicht dann eine einfache Mehrheit aus.

Bevor Annett Löther die Sitzung schloss, hatte Ausschussmitglied Wolfgang Heil (AfD) noch eine Frage. Ob denn der Landkreis die Kandidaten vorstellt, vielleicht im Rahmen einer Veranstaltung. Das sei nicht vorgesehen, erklärte Löther. Die Antwort zog dann die Erkenntnis nach sich, dass sich die Kandidaten darum alleine kümmern müssen.

Informationen zur Wahl: www.landkreis-prignitz.de

Von Stephanie Fedders