Landratswahl in der Prignitz am 8. Mai: Wählen, zählen, rechnen

Perleberg

Ein kleiner Schritt für die Bürger, aber ein großer Aufwand für die Verwaltungen. Und ob es am Ende reicht, ist offen. Die Landratswahl in der Prignitz ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten.

Die Prignitz wählt am 8. Mai einen neuen Landrat

Rund 65 600 Wahlberechtigte in den elf Städten und Gemeinden im Landkreis haben mittlerweile die Wahlbenachrichtigungskarten per Post erhalten. Damit können sie von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen – entweder am 8. Mai in dem aufgeführten Wahllokal an ihrem Wohnsitz oder schon vorab per Briefwahl.

Kreiswahlleiterin Annett Löther zeigt die Unterlagen für die Briefwahl. Quelle: Stephanie Fedders

Zur Wahl stehen Christian Müller (SPD), Clemens Wehr (Bündnis 90/Die Grünen), Jean-René Adam (AfD) sowie die Einzelbewerber Mario Schulz und Maik Tesch. Wer mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält, ist gewählt. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, gehen die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen am 22. Mai in eine Stichwahl.

Entscheidend ist jedoch die Wahlbeteiligung. Die muss so hoch sein, dass die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen dem Quorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten entspricht. Mindestens 9800 Prignitzer müssen ihre Stimme also für einen Kandidaten abgeben. Wird diese Hürde gerissen, wählt der Kreistag den Landrat.

Landratswahl in der Prignitz: Fünf Männer treten am 8. Mai an

Vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, dass großes Interesse an der Briefwahl besteht und sich der Trend der Bundestagswahl fortsetzt. „Wir haben enorme Nachfragen“, sagte Amtsdirektor Torsten Jacob, der auch Wahlleiter im Amt Bad Wilsnack-Weisen ist, im Bürgermeisterausschuss. Im Büro von Kreiswahlleiterin Annette Löther waren bis Gründonnerstag über 400 Briefwahlunterlagen eingegangen.

Egal, wie hoch die Vorab-Beteiligung ist – die Kommunen müssen trotzdem die 171 Wahllokale personell absichern, die am 8. Mai von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind. In vielen Fällen gelingt das über die Ortsvorsteher, die in den Dörfern ihre Teams zusammenstellen, wie beispielsweise in der Gemeinde Groß Pankow. Wo ehrenamtliche Helfer nicht ausreichen, müssen die Mitarbeiter aus den Rathäusern ran. So im Amt Bad Wilsnack-Weisen. „Die Verwaltung ist komplett am Wahltag im Einsatz“, sagt Torsten Jacob.

Landratswahl in der Prignitz: 171 Wahllokale sind am 8. Mai geöffnet

Ob eine Erhöhung des „Erfrischungsgeldes“ für die Wahlhelfer motivierend wirken könnte, will der Städte- und Gemeindebund Brandenburg von den Verwaltungschefs wissen. Das Meinungsbild soll dem Petitionsausschuss des Landtages helfen, dem eine Petition zur Erhöhung der Aufwandsentschädigung vorliegt. Derzeit erhalten die Vorsitzenden 35 Euro und die übrigen Mitglieder 25 Euro pro Tag.

Weniger die Frage des Geldes, sondern vielmehr eine Frage der Wahrnehmung der fünf Kandidaten scheint für viele Wähler im Vordergrund zu stehen. Die Öffentlichkeitsarbeit hält sich in Grenzen und somit auch der Bekanntheitsgrad. Damit sieht sich selbst Annette Löther konfrontiert, die bereits Anrufe von Bürgern erhalten hat, die wissen wollten, wo sich denn die Kandidaten vorstellen. Eine Frage, auf die die Kreisverwaltung keine Antwort geben kann.

Von Stephanie Fedders