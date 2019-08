Perleberg

Der Countdown läuft: Es sind nur noch wenige Tage bis zur Landtagswahl am 1. September, die sowohl bei den Kandidaten als auch in den Verwaltungen nach dem immer gleichen Muster ablaufen.

In Perleberg laufen die Fäden zusammen

Während die Parteien an ihren Last-Minute-Aktionen feilen und die Werbeplakate mit frischen Slogans versehen, setzen die Behörden auf Routine. Egal welches Parlament gewählt wird – der Ablauf ist fast immer der gleiche.

Wie schon im Vorfeld der Kommunalwahl laufen in der Kreisverwaltung in Perleberg die Fäden zusammen. Annette Löther ist Kreiswahlleiterin im Wahlkreis 1 ( Prignitz I), ihr Kollege Gerald Groh für den Wahlkreis zwei ( Prignitz II/Ostprignitz-Ruppin II).

Diese Tage stapeln sich in den Büros jede Menge gelbe Kisten, in denen die eingegangenen Briefwahlunterlagen gesammelt werden. Die Prignitzer machen von der „Vor-Wahl“ wieder reichlich Gebrauch, mit Stand vom Freitag waren bereits 4780 Umschläge eingegangen. Spitzenreiter ist derzeit Wittenberge mit 818 Briefwählern vor Pritzwalk (802) und Perleberg (554).

Bis Donnerstag müssen die Briefwahlunterlagen in der Post sein

Wer die Möglichkeit noch nutzen möchte, sollte sich beeilen. „Bis Donnerstag müssen die Unterlagen bei der Post eingesteckt werden“, erklärt Annette Löther. Nur dann ist gewährleistet, dass sie rechtzeitig in der Kreisverwaltung ankommen. Die Wahllokale haben am Sonntag überall von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die Auszählung der Briefwahlunterlagen sind elf Briefwahlvorstände mit jeweils acht Personen im Einsatz. Hinzu kommen mindestens sechs ehrenamtliche Helfer pro Wahlbezirk. Davon gibt es in beiden Walkreisen insgesamt 232, erzählt Löther. Was bedeutet: An die 1500 Frauen und Männer zwischen Elbe und Dosse helfen mit, die Ergebnisse zu ermitteln und zu übermitteln.

Aus allen Wahllokalen werden die Resultate in die Kreisverwaltung gemeldet und von hier aus an den Landeswahlleiter nach Potsdam gesendet. Damit am Sonntag technisch auch alles funktioniert, gab es vor ein paar Tagen einen entsprechenden Test-Durchlauf.

Wahl-App des Landkreises liefert am Sonntag die Ergebnisse

Auch die Wahl-App des Landkreises wurde schon einmal mit Test-Daten gefüttert. Sie ist auf der Internetseite des Landkreises im Menüpunkt „Wahlen“ eingestellt und wird ab Sonntag für die Präsentation der Ergebnisse genutzt.

Die Gliederung sieht genauso aus wie bei der Kommunalwahl, ist jedoch dieses Mal wesentlich übersichtlicher. Das hängt mit der Anzahl der Bewerber und Parteien zusammen, die im Nordwesten antreten. In jedem Wahlkreis sind es sieben Direktkandidaten und elf Parteien. Die Wahlberechtigten können maximal eine Erst- (Kandidaten) und eine Zweitstimme (Parteien) vergeben.

Im Vergleich zur Kommunalwahl mutet der Stimmzettel für den 1. September geradezu klein an. „Er ist etwas größer als ein DIN-A-4-Zettel“, weiß Annette Löther und möchte damit allen die Angst nehmen, möglicherweise den Überblick zu verlieren.

Einzig in der Gemeinde Karstädt und in der Stadt Pritzwalk kann noch ein weiterer Zettel hinzukommen. In Karstädt wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Hier treten Amtsinhaber Udo Staeck, Jean-René Adam und Raimond Zabel gegeneinander an. Und in den Pritzwalker Ortsteilen Alt Krüssow, Falkenhagen, Kemnitz, Mesendorf und Sadenbeck finden Nachwahlen für die Ortsbeiräte statt.

Von Stephanie Fedders