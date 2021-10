Landwirtschaft in der Prignitz: Warum Photovoltaikanlagen unabdingbar sind

Perleberg

Die Photovoltaikanlagen brauchen Platz, viel Platz. Die Landwirte in der Prignitz haben ihn. Viele Bauern sehen sich deshalb in der Pflicht, die ehrgeizigen Ziele der brandenburgischen Energiepolitik umzusetzen. Die MAZ hat in diesem Zusammenhang mit einem Mitglied des Kreisbauernverbands gesprochen. Albrecht Graf von Wilamowitz-Moellendorff vom Gut Krampfer beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit diesem Thema.

Der Experte erklärt, dass das Land den Weg des grünen Wasserstoffs geht, also mit Sonne, Wind und Biogas. Die nicht klimaneutrale Alternative wäre grauer Wasserstoff, also mit Erdgas und Kohle. Das stünde hier aber nicht zu Debatte. Vielmehr geht es derzeit beim Thema Photovoltaikanlagen hoch her. Anders als bei Windkraftanlagen und Biogas haben hier die Stadt- und Gemeindevertreter nämlich noch ein Wörtchen mitzureden.

Photovoltaikanlagen ohne einheitlichen Weg

Für Photovoltaikanlagen muss der Bebauungsplan geändert und neu beschlossen werden. In nahezu jedem Ausschuss und jeder Sitzung sind die Anlagen der erneuerbaren Energie deshalb ein Thema. Albrecht Graf von Wilamowitz-Moellendorff erklärt, worauf es dabei ankommt und warum Photovoltaikanlagen für die Zukunft der erneuerbaren Energien unabdingbar sind.

Lesen Sie auch:

Einen einheitlichen Weg gab es bislang nicht. Das hat sich nun vielerorts geändert. Die Kommunen setzen auf Kriterienkataloge, um feste Strukturen zu schaffen, wann Photovoltaikanlagen zugelassen werden können und wann nicht. Ausgangspunkt in Perleberg war hierfür der Antrag eines Landwirts aus dem Ortsteil Dergenthin, entlang der Bahnstrecke eine solche Anlage zu errichten. Es war das erste Projekt dieser Art in der Stadt, das den im Frühjahr beschlossenen Kriterienkatalog durchlief.

Städte und Gemeinden stellen Kriterien auf

Eine solch „verlärmte Trasse“ ist ohnehin zu bevorzugen, schreibt der Kriterienkatalog der Stadt vor, so wie auch Konversionsflächen oder ehemalige Deponien. Mit einer geplanten Größe von 20 Hektar liegt die geplante Photovoltaikanlage deutlich unter der Maximalgröße von 30 Hektar. Und auch eine Einwohnerversammlung fand im Vorfeld statt – mit positiven Votum.

Albrecht Graf von Wilamowitz-Moellendorff vom Gut Krampfer. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Weiter ist im Kriterienkatalog festgeschrieben, dass eine Photovoltaikanlage beispielsweise nicht in der Sichtachse eines Ortes installiert und nur auf Boden mit schlechtem Ertrag errichtet werden sollte. Doch das Beispiel hat gezeigt, dass es noch reichlich Redebedarf gibt und der Kriterienkatalog angepasst werden muss. Zu umfangreich sind die gesetzlichen Vorgaben, vor allem bei Förderungen.

Kommune soll von Projekten profitieren

Bei der geplanten Photovoltaikanlage in Dergenthin beträgt der Abstand zu den Häusern nämlich nur rund 900 Meter – 2000 Meter sieht der beschlossene Kriterienkatalog der Stadt mindestens vor. Es gibt jedoch eine Ausnahme, wenn es sich hierbei um Projekte handelt, die gefördert werden. Dann darf der Abstand auch geringer sein, mindestens jedoch 500 Meter, insofern die Anlieger zustimmen.

Die geplante Photovoltaikanlage in Dergenthin ist teilweise nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EGG) förderfähig. Bis zu 23 Megawatt soll die Anlage künftig leisten. Davon wird auch die Stadt Perleberg finanziell profitieren. Nach einer erfolgten Gesetzesänderung verbleiben 90 Prozent der anfallenden Gewerbesteuer am Standort – unabhängig vom Sitz des Betreibers. In diesem Fall ist das eine Firma aus Aachen, die die landwirtschaftliche Fläche nutzen will.

Photovoltaik nur mit Windenergie gemeinsam

Eine Landesstudie geht davon aus, dass rund 12.000 Hektar Freiflächen benötigt werden, um das aktuelle Soll für die Wasserstoffproduktion zu decken. Das entspricht in etwa einem Prozent aller Ackerflächen in Brandenburg. Solaranlagen auf Dächer zu installieren, führe hingegen nicht zum gewünschten Ziel. „Der dabei erzeugte Strom wird nämlich fast überall ins öffentliche Stromnetz eingespeist“, so Albrecht Graf von Wilamowitz-Moellendorff.

Lesen Sie auch:

Mit dem erzeugten Strom von Photovoltaikanlagen soll Wasserstoff produziert werden. Und das geht nur mit der Windenergie gemeinsam. Im Sommer scheint die Sonne, weht aber kaum Wind, im Winter ist es umgekehrt. „Die Mischung machts“, sagt der Experte des Kreisbauernverbands in der Prignitz. Windkraftanlagen werden hingegen ausschließlich über Windeignungsgebiete zugewiesen. Im Stadtgebiet von Perleberg ist jedoch keins vorgesehen.

Alternativen zu den herkömmlichen Photovoltaikanlagen gibt es nur wenige. Eine Möglichkeit wäre die sogenannte „Agri-Photovoltaik“, eine Art hochgelagerte Anlage. Darunter könnten Sonderkulturen, wie zum Beispiel Spargel oder Hopfen, angebaut werden. Diese seien gleichzeitig vor Wind und Wetter geschützt. Diese Alternative ist für die Bauern jedoch mit hohen Kosten verbunden.

Von Marcus J. Pfeiffer