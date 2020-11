Lehrermangel wegen Corona: Schulen am Rande der Belastbarkeit

Perleberg

Viel Zeit, sich über den Einbruch in die Corona-Teststation in Wittenberge zu ärgern, blieb den ehrenamtlichen Helfern des DRK-Kreisverbandes Prignitz nicht. Es galt, schnellstmöglich das gestohlene Material neu zu beschaffen, um am Dienstag den Betrieb wieder auf zu nehmen.

Teststation Wittenberge künftig an drei Tagen im Einsatz

Viel zu tun gab es nämlich auch diese Woche, wie Danuta Schönhardt im Gesundheitsausschuss des Kreistages am Donnerstag berichtete. „Wir lassen täglich zwischen 30 und 100 Tests durchführen“, informierte die Geschäftsbereichsleiterin Soziales und Gesundheit und kündigte an, ab kommender Woche einen weiteren Tag in Wittenberge für Abstriche einzuplanen.

„Die Anzahl der Kontaktverfolgungen zeigt, dass wir es nicht mehr an zwei Tagen schaffen“, musste Schönhardt zugeben. Ergänzend zu dienstags und donnerstags wird das DRK zusätzlich auch mittwochs in der Wahrenberger Straße für die personelle Abdeckung sorgen.

Nach der Anfrage des Landkreises gab das Deutsche Rote Kreuz schnell eine positive Rückmeldung mit dem Signal, genug Freiwillige abstellen zu können. Pro Tag sind laut Kreisbereitschaftsleiter Marc Histermann aktuell eine Führungskraft in vier Helfer im Einsatz. „Wir kommen klar“, sagt Histermann.

Hilferuf aus dem Schulamt : Lehrer dringend gesucht

Das kann Dietmar Menzel gerade nicht sagen. Der Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin, das für die Landkreise Oberhavel, Havelland, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz zuständig ist, benötigt händeringend Lehrkräfte, die die vielen Corona bedingten Ausfälle kompensieren.

„Wir suchen krampfhaft kurzfristig Leute, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten“, sagt Menzel mit Blick auf die angespannte Situation an mehreren Bildungseinrichtungen. Betroffen ist davon unter anderem die Rolandschule in Perleberg, wo sich aufgrund mehrerer Fälle unter den Kindern auch Lehrer in Quarantäne begeben mussten.

Geld sei über das so genannte Vertretungsbudget vorhanden, erklärt Dietmar Menzel, was fehlt, seien die Bewerber. Dabei könne er kurzfristig Arbeitsverträge anbieten.

Corona-Fall am OSZ in Wittenberge

Seine Hochachtung gilt den Schulen, auf die der Amtsleiter stolz ist: „Die Lehrkräfte opfern sich auf, um den Präsenzunterricht zu halten.“

Betroffen ist jetzt auch das Oberstufenzentrum in Wittenberge, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Nach einem positiven Fall sind in der Klasse 9 des zweiten Bildungsweges vier Lehrer und neun Schüler sowie in der Klasse 19 der Industriemechaniker sieben Lehrer und 26 Schüler in Quarantäne geschickt worden.

Aktuell sind in der Prignitz 103 Personen infiziert – 14 mehr als am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 70,91.

Von Stephanie Fedders